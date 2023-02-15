https://ria.ru/20230215/zasedanie-1852071049.html

Сенатор рассказал, чему посвятят заседание Совфеда 22 февраля

Сенатор рассказал, чему посвятят заседание Совфеда 22 февраля - РИА Новости, 15.02.2023

Сенатор рассказал, чему посвятят заседание Совфеда 22 февраля

Совет Федерации на внеплановом заседании 22 февраля планирует рассмотреть законы об интеграции новых субъектов РФ в правовое поле России, которые должны быть... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:32

2023-02-15T08:32

2023-02-15T08:41

политика

россия

совет федерации рф

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Совет Федерации на внеплановом заседании 22 февраля планирует рассмотреть законы об интеграции новых субъектов РФ в правовое поле России, которые должны быть приняты до 1 марта, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко."На заседании 22 февраля планируется рассмотреть законы об интеграции новых регионов в правовое поле РФ, которые должны быть приняты до 1 марта", - сказал политик.Совфед проводит заседания 15 февраля и 1 марта.

https://ria.ru/20230214/poslanie-1851868399.html

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политика, россия, совет федерации рф, вячеслав тимченко