https://ria.ru/20230215/zakon-1852284963.html

Совфед одобрил закон о праве студентов проходить практику у ИП

Совфед одобрил закон о праве студентов проходить практику у ИП - РИА Новости, 15.02.2023

Совфед одобрил закон о праве студентов проходить практику у ИП

Сенаторы одобрили поправки в закон об образовании, который дает право студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:37

2023-02-15T22:37

2023-02-15T22:37

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон об образовании, который дает право студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей. Документом уточняются положения, касающиеся организации практической подготовки обучающихся, когда она проводится в организациях, которые осуществляют деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. В этой связи законом определяется, что к таким организациям приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей. В частности, это нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с законодательством подлежит госрегистрации или лицензированию.

https://ria.ru/20230215/zakon-1852238062.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, совет федерации рф