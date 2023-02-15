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Совфед одобрил закон о праве студентов проходить практику у ИП - РИА Новости, 15.02.2023
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Совфед одобрил закон о праве студентов проходить практику у ИП
Совфед одобрил закон о праве студентов проходить практику у ИП - РИА Новости, 15.02.2023
Совфед одобрил закон о праве студентов проходить практику у ИП
Сенаторы одобрили поправки в закон об образовании, который дает право студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:37
2023-02-15T22:37
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон об образовании, который дает право студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей. Документом уточняются положения, касающиеся организации практической подготовки обучающихся, когда она проводится в организациях, которые осуществляют деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. В этой связи законом определяется, что к таким организациям приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей. В частности, это нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с законодательством подлежит госрегистрации или лицензированию.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
22:37 15.02.2023
 
Совфед одобрил закон о праве студентов проходить практику у ИП

СФ одобрил закон о праве студентов проходить практику у индивидуальных предпринимателей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон об образовании, который дает право студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей.
Документом уточняются положения, касающиеся организации практической подготовки обучающихся, когда она проводится в организациях, которые осуществляют деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
В этой связи законом определяется, что к таким организациям приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей.
В частности, это нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с законодательством подлежит госрегистрации или лицензированию.
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