https://ria.ru/20230215/zakon-1852180278.html

Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам

Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам - РИА Новости, 15.02.2023

Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам

Госдума приняла закон об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:50

2023-02-15T14:50

2023-02-15T14:50

общество

бронницы

московская область (подмосковье)

андрей турчак

кашира

госдума рф

евгений москвичев

дети

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (оба - "Единая Россия"). По замыслу авторов инициативы, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ранее отметил, что закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года. Также он отметил, что после принятия закон упростит проезд по дороге в школу, поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу. Кроме того, парламентарий сообщил о важности того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги. "Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей - допустим, едем из Бронниц в Каширу. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана её взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Все, больше такие вопросы решать не нужно", - отметил Толмачев, комментируя пример из Московской области, которую он представляет в Думе.

https://ria.ru/20230213/veypy-1851705041.html

https://ria.ru/20230206/otsrochka-1850131918.html

бронницы

московская область (подмосковье)

кашира

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, бронницы, московская область (подмосковье), андрей турчак, кашира, госдума рф, евгений москвичев, дети