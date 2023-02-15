https://ria.ru/20230215/zakon-1852180278.html
Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам
Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам - РИА Новости, 15.02.2023
Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам
Госдума приняла закон об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:50
2023-02-15T14:50
2023-02-15T14:50
общество
бронницы
московская область (подмосковье)
андрей турчак
кашира
госдума рф
евгений москвичев
дети
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (оба - "Единая Россия"). По замыслу авторов инициативы, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ранее отметил, что закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года. Также он отметил, что после принятия закон упростит проезд по дороге в школу, поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу. Кроме того, парламентарий сообщил о важности того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги. "Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей - допустим, едем из Бронниц в Каширу. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана её взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Все, больше такие вопросы решать не нужно", - отметил Толмачев, комментируя пример из Московской области, которую он представляет в Думе.
https://ria.ru/20230213/veypy-1851705041.html
https://ria.ru/20230206/otsrochka-1850131918.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, бронницы, московская область (подмосковье), андрей турчак, кашира, госдума рф, евгений москвичев, дети
Общество, Бронницы, Московская область (Подмосковье), Андрей Турчак, Кашира, Госдума РФ, Евгений Москвичев, Дети
Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам
Госдума приняла закон о бесплатном проезде школьных и детских автобусов по платным дорогам
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог.
Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак
и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев
(оба - "Единая Россия").
По замыслу авторов инициативы, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ранее отметил, что закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года.
"В новом учебном году школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным трассам", - рассказал парламентарий ранее РИА Новости.
Также он отметил, что после принятия закон упростит проезд по дороге в школу, поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу.
Кроме того, парламентарий сообщил о важности того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги.
"Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей - допустим, едем из Бронниц
в Каширу
. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана её взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Все, больше такие вопросы решать не нужно", - отметил Толмачев, комментируя пример из Московской области
, которую он представляет в Думе.