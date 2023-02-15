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Мишустин заявил о мониторинге ситуации с ошибочной налоговой задолженностью - РИА Новости, 15.02.2023
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Мишустин заявил о мониторинге ситуации с ошибочной налоговой задолженностью
Мишустин заявил о мониторинге ситуации с ошибочной налоговой задолженностью - РИА Новости, 15.02.2023
Мишустин заявил о мониторинге ситуации с ошибочной налоговой задолженностью
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство будет мониторить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью, которая обсуждалась на совещании... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:55
2023-02-15T19:56
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство будет мониторить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью, которая обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду. Во время совещания Путин, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. Затем глава государства попросил высказаться Мишустина. Тот рассказал, что ФНС подробно доложила кабмину о ситуации. "Будем мониторить эту ситуацию. Да, действительно затронута вся система, это система федеральная, региональная, муниципальная. Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся. Поэтому вам доложили, чтобы коллеги из Госсовета в случае, если будут какие-то вопросы у губернаторов, все это совместно решали", - сказал Мишустин. Егоров на совещании докладывал Путину о введении с 1 января единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) налогоплательщика. Механизм ЕНС позволяет оплачивать все налоговые обязательства единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. При этом его могут использовать как физические, так и юридические лица. Механизм ЕНП позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету РФ - налоговый орган самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет плательщика.
https://ria.ru/20230214/spisok-1852044029.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
19:55 15.02.2023 (обновлено: 19:56 15.02.2023)
 
Мишустин заявил о мониторинге ситуации с ошибочной налоговой задолженностью

Мишустин: правительство будет мониторить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство будет мониторить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью, которая обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду.
Во время совещания Путин, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. Затем глава государства попросил высказаться Мишустина. Тот рассказал, что ФНС подробно доложила кабмину о ситуации.
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"Будем мониторить эту ситуацию. Да, действительно затронута вся система, это система федеральная, региональная, муниципальная. Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся. Поэтому вам доложили, чтобы коллеги из Госсовета в случае, если будут какие-то вопросы у губернаторов, все это совместно решали", - сказал Мишустин.
Егоров на совещании докладывал Путину о введении с 1 января единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) налогоплательщика. Механизм ЕНС позволяет оплачивать все налоговые обязательства единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. При этом его могут использовать как физические, так и юридические лица. Механизм ЕНП позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету РФ - налоговый орган самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет плательщика.
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