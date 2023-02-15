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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 15.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
На Украины слышны звуки взрывов в Киевской области, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:41
2023-02-15T14:41
2023-02-15T15:52
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На Украины слышны звуки взрывов в Киевской области, пишет издание "Страна.ua"."Пишут о взрывах в Киевской области", — говорится в сообщении.По данным телеканала "Прямой", в небе заметили шар с угловыми отражателями, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.Позднее местные власти сообщили о работе системы ПВО по воздушным целям, не уточнив при этом, по каким именно.Утром среду воздушную тревогу также объявляли в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной киевским властям части Запорожской.Накануне представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат также заявил о появлении воздушных шаров над территорией страны. Так, похожие летающие объекты были замечены в небе над Днепропетровской областью 12 февраля. По мнению украинских ВВС, их якобы запустили с территории России.
https://ria.ru/20230214/nlo-1852049176.html
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киевская область, в мире, украина, харьковская область
Киевская область, В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
14:41 15.02.2023 (обновлено: 15:52 15.02.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Страна.ua: в Киевской области сработала ПВО после появления в небе неизвестного шара