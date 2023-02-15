Байден встретится в Польше с Зеленским, пишут СМИ
Dziennik Gazeta Prawna: президент США Байден встретится в Польше с Зеленским
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
Ранее сообщалось, что Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.
"Байден и Зеленский встретятся в Польше. Если в ближайшее время не произойдет ничего чрезвычайного, то в ближайшее время с официальным визитом Польшу посетит президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
"Это будет официальный, полноценный визит. Мы работаем над этим", - цитирует газета неназванный источник в Киеве.
По информации Dziennik Gazeta Prawna, Зеленский на встрече с Байденом "представит мирный план" для Украины.
В качестве возможного места встречи Зеленского и Байдена, по данным газеты, рассматриваются Варшава и Жешув.
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С начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года Зеленский посетил всего четыре столицы. Он был в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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