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Байден встретится в Польше с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
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Байден встретится в Польше с Зеленским, пишут СМИ
Байден встретится в Польше с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
Байден встретится в Польше с Зеленским, пишут СМИ
Президент США Джо Байден встретится в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:11
2023-02-15T18:11
в мире
польша
киев
украина
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Ранее сообщалось, что Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля. "Байден и Зеленский встретятся в Польше. Если в ближайшее время не произойдет ничего чрезвычайного, то в ближайшее время с официальным визитом Польшу посетит президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении. "Это будет официальный, полноценный визит. Мы работаем над этим", - цитирует газета неназванный источник в Киеве. По информации Dziennik Gazeta Prawna, Зеленский на встрече с Байденом "представит мирный план" для Украины. В качестве возможного места встречи Зеленского и Байдена, по данным газеты, рассматриваются Варшава и Жешув. С начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года Зеленский посетил всего четыре столицы. Он был в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230213/bayden-1851613842.html
https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851589678.html
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в мире, польша, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, владимир путин
В мире, Польша, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин
18:11 15.02.2023
 
Байден встретится в Польше с Зеленским, пишут СМИ

Dziennik Gazeta Prawna: президент США Байден встретится в Польше с Зеленским

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
Ранее сообщалось, что Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 09:48Специальная военная операция на Украине
СМИ: Байден едет в Польшу, чтобы ужесточить общую позицию по России
"Байден и Зеленский встретятся в Польше. Если в ближайшее время не произойдет ничего чрезвычайного, то в ближайшее время с официальным визитом Польшу посетит президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
"Это будет официальный, полноценный визит. Мы работаем над этим", - цитирует газета неназванный источник в Киеве.
По информации Dziennik Gazeta Prawna, Зеленский на встрече с Байденом "представит мирный план" для Украины.
В качестве возможного места встречи Зеленского и Байдена, по данным газеты, рассматриваются Варшава и Жешув.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 04:01
В США рассказали о страхе и отчаянии Зеленского
С начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года Зеленский посетил всего четыре столицы. Он был в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 15:26
"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому
 
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