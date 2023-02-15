https://ria.ru/20230215/vitorgan-1852135098.html

В Сети осудили Эммануила Виторгана за поиски няни-иностранки

В Сети осудили Эммануила Виторгана за поиски няни-иностранки - РИА Новости, 15.02.2023

В Сети осудили Эммануила Виторгана за поиски няни-иностранки

Эммануил Виторган опубликовал объявление о поиске няни для друзей. Он указал, что воспитательница должна быть гражданкой Украины, Молдавии или Грузии. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:03

2023-02-15T13:03

2023-02-15T13:04

шоубиз

эммануил виторган

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Эммануил Виторган опубликовал объявление о поиске няни для друзей. Он указал, что воспитательница должна быть гражданкой Украины, Молдавии или Грузии. Подписчики неоднозначно отреагировали на информацию. Одни возмутились тем, что знакомые Виторгана-старшего ищут няню не из России. Другие поддержали артиста. Ранее в ноябре супруга Эммануила Виторгана рассекретила местонахождение его сына. Она сообщила, что Максим вернулся в Москву.

https://ria.ru/20220512/vitorgan-1788092246.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

эммануил виторган, шоу-бизнес