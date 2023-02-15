13:03 15.02.2023 (обновлено: 13:04 15.02.2023)
В Сети осудили Эммануила Виторгана за поиски няни-иностранки
В Сети осудили Эммануила Виторгана за поиски няни из Молдавии, Украины или Грузии
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкПрощание с народным артистом России Александром Пороховщиковым
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Эммануил Виторган опубликовал объявление о поиске няни для друзей. Он указал, что воспитательница должна быть гражданкой Украины, Молдавии или Грузии.
"Наши друзья ищут няню. Желательно с педагогическим образованием и до 50 лет. Из Молдавии, Украины, Грузии. Не обремененную семьей. Только с проживанием", – поделился артист в своей соцсети.
Подписчики неоднозначно отреагировали на информацию. Одни возмутились тем, что знакомые Виторгана-старшего ищут няню не из России.
"Почему русскую няню не ищите?" "Экономия семейного бюджета?", "Русофобия!", "А чем все вышеперечисленные лучше русской няни?" – отреагировали пользователи Сети.
Другие поддержали артиста.
"Главное, чтобы человек был хороший!", "Столько желчи от людей. А вы не думаете, что хотят дать работу приезжему человеку?", "Поменьше желчи, господа! Жить легче будет", – высказались комментаторы.
Ранее в ноябре супруга Эммануила Виторгана рассекретила местонахождение его сына. Она сообщила, что Максим вернулся в Москву.
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