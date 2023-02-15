https://ria.ru/20230215/ukraina-1852243626.html

Сенатор заявила, что серьезно относиться к политике Украины невозможно

Сенатор заявила, что серьезно относиться к политике Украины невозможно - РИА Новости, 15.02.2023

Сенатор заявила, что серьезно относиться к политике Украины невозможно

Серьёзно относиться к политике Украины, которая фактически официально поддерживает неонацизм, невозможно, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова, комментируя РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:14

2023-02-15T18:14

2023-02-15T18:14

специальная военная операция на украине

политика

россия

совет федерации рф

наталья никонорова

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Серьёзно относиться к политике Украины, которая фактически официально поддерживает неонацизм, невозможно, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова, комментируя внесённый в Верховную раду Украины законопроект об отмене Дня Победы, 8 марта и 1 мая. "Невозможно, с одной стороны, относиться к этому серьёзно, а с другой стороны, это действительно продолжение той политики, которую новые киевские власти предприняли проводить еще в 2014 году. Как может существовать День Победы в государстве, которое фактически официально поддерживает неонацизм?" - сказала она журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Парламентарий особо подчеркнула, что "вряд ли кто-то поинтересовался у граждан Украины, хотят ли они продолжать праздновать 8 марта и 1 мая", отметив, что во Франции, "на которую сейчас смотрит руководство Украины", эти праздники есть. "Тем не менее, Украина продолжает свою политику не учитывать мнение своего же населения, искореняя всё, что говорило о великой победе наших народов", - заключила сенатор Никонорова.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

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Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, наталья никонорова, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр