https://ria.ru/20230215/ukraina-1852243626.html
Сенатор заявила, что серьезно относиться к политике Украины невозможно
Сенатор заявила, что серьезно относиться к политике Украины невозможно - РИА Новости, 15.02.2023
Сенатор заявила, что серьезно относиться к политике Украины невозможно
Серьёзно относиться к политике Украины, которая фактически официально поддерживает неонацизм, невозможно, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова, комментируя РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:14
2023-02-15T18:14
2023-02-15T18:14
специальная военная операция на украине
политика
россия
совет федерации рф
наталья никонорова
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Серьёзно относиться к политике Украины, которая фактически официально поддерживает неонацизм, невозможно, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова, комментируя внесённый в Верховную раду Украины законопроект об отмене Дня Победы, 8 марта и 1 мая. "Невозможно, с одной стороны, относиться к этому серьёзно, а с другой стороны, это действительно продолжение той политики, которую новые киевские власти предприняли проводить еще в 2014 году. Как может существовать День Победы в государстве, которое фактически официально поддерживает неонацизм?" - сказала она журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Парламентарий особо подчеркнула, что "вряд ли кто-то поинтересовался у граждан Украины, хотят ли они продолжать праздновать 8 марта и 1 мая", отметив, что во Франции, "на которую сейчас смотрит руководство Украины", эти праздники есть. "Тем не менее, Украина продолжает свою политику не учитывать мнение своего же населения, искореняя всё, что говорило о великой победе наших народов", - заключила сенатор Никонорова.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, наталья никонорова, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Наталья Никонорова, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор заявила, что серьезно относиться к политике Украины невозможно
Сенатор от ДНР Никонорова считает, что серьезно относиться к политике Украины невозможно