https://ria.ru/20230215/ukraina-1852201154.html
Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной
Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной - РИА Новости, 15.02.2023
Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменений в позиции по членству Украины в альянсе нет, страны по-прежнему сосредоточены на оказании военной поддержки... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:00
2023-02-15T16:00
2023-02-15T16:00
специальная военная операция на украине
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нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменений в позиции по членству Украины в альянсе нет, страны по-прежнему сосредоточены на оказании военной поддержки Киеву. "По Украине позиция НАТО осталась неизменной. Мы неоднократно говорили, что Украина станет членом альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы Украина выиграла войну. Единственная возможность интегрировать Украину, обеспечить ее движение к евроатлантическому сотрудничеству заключается в том, чтобы Украина продолжила существовать как суверенная и независимая нация", - сказал он по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран НАТО. Он добавил, что в альянсе пока "работают на долгосрочной основе, помогая Украине перейти с оружия, доктрин и стандартов советской эпохи на натовские стандарты, улучшить совместимость в вопросах обороны и безопасности".
https://ria.ru/20230213/ukraina-1851776596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной
Генсек НАТО Столтенберг назвал позицию альянса по членству Украины неизменной