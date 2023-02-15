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Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852201154.html
Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной
Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной - РИА Новости, 15.02.2023
Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменений в позиции по членству Украины в альянсе нет, страны по-прежнему сосредоточены на оказании военной поддержки... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:00
2023-02-15T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменений в позиции по членству Украины в альянсе нет, страны по-прежнему сосредоточены на оказании военной поддержки Киеву. "По Украине позиция НАТО осталась неизменной. Мы неоднократно говорили, что Украина станет членом альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы Украина выиграла войну. Единственная возможность интегрировать Украину, обеспечить ее движение к евроатлантическому сотрудничеству заключается в том, чтобы Украина продолжила существовать как суверенная и независимая нация", - сказал он по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран НАТО. Он добавил, что в альянсе пока "работают на долгосрочной основе, помогая Украине перейти с оружия, доктрин и стандартов советской эпохи на натовские стандарты, улучшить совместимость в вопросах обороны и безопасности".
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:00 15.02.2023
 
Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной

Генсек НАТО Столтенберг назвал позицию альянса по членству Украины неизменной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменений в позиции по членству Украины в альянсе нет, страны по-прежнему сосредоточены на оказании военной поддержки Киеву.
"По Украине позиция НАТО осталась неизменной. Мы неоднократно говорили, что Украина станет членом альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы Украина выиграла войну. Единственная возможность интегрировать Украину, обеспечить ее движение к евроатлантическому сотрудничеству заключается в том, чтобы Украина продолжила существовать как суверенная и независимая нация", - сказал он по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран НАТО.
Он добавил, что в альянсе пока "работают на долгосрочной основе, помогая Украине перейти с оружия, доктрин и стандартов советской эпохи на натовские стандарты, улучшить совместимость в вопросах обороны и безопасности".
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 18:27Специальная военная операция на Украине
Генсек НАТО заявил о подготовке альянса к конфликту на Украине с 2014 года
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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