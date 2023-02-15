https://ria.ru/20230215/ukraina-1852201154.html

Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной

Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной - РИА Новости, 15.02.2023

Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменений в позиции по членству Украины в альянсе нет, страны по-прежнему сосредоточены на оказании военной поддержки... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:00

2023-02-15T16:00

2023-02-15T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменений в позиции по членству Украины в альянсе нет, страны по-прежнему сосредоточены на оказании военной поддержки Киеву. "По Украине позиция НАТО осталась неизменной. Мы неоднократно говорили, что Украина станет членом альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы Украина выиграла войну. Единственная возможность интегрировать Украину, обеспечить ее движение к евроатлантическому сотрудничеству заключается в том, чтобы Украина продолжила существовать как суверенная и независимая нация", - сказал он по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран НАТО. Он добавил, что в альянсе пока "работают на долгосрочной основе, помогая Украине перейти с оружия, доктрин и стандартов советской эпохи на натовские стандарты, улучшить совместимость в вопросах обороны и безопасности".

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851776596.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр