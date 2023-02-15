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Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.02.2023
Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Киев привлекает сотрудников и технику муниципальных предприятий Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:40
2023-02-15T08:40
2023-02-15T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Киев привлекает сотрудников и технику муниципальных предприятий Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении противник сооружает новые фортификационные сооружения и строит эшелонированную оборону. К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия города Харькова", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Также собеседник агентства отметил, что в местах ведения работ отмечена сельскохозяйственная техника частных фермерских хозяйств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, киев, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Марочко: Киев задействует муниципальные предприятия Харькова для сооружения линии обороны