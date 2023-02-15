https://ria.ru/20230215/ukraina-1852071848.html

Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении

Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.02.2023

Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении

Киев привлекает сотрудников и технику муниципальных предприятий Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:40

2023-02-15T08:40

2023-02-15T08:40

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

киев

андрей марочко

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_8fdf37c8f846b2e2faadeff6842959f2.jpg

ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Киев привлекает сотрудников и технику муниципальных предприятий Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении противник сооружает новые фортификационные сооружения и строит эшелонированную оборону. К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия города Харькова", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Также собеседник агентства отметил, что в местах ведения работ отмечена сельскохозяйственная техника частных фермерских хозяйств.

харьков

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, киев, андрей марочко, луганская народная республика