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Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.02.2023
Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Киев привлекает сотрудников и технику муниципальных предприятий Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:40
2023-02-15T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Киев привлекает сотрудников и технику муниципальных предприятий Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении противник сооружает новые фортификационные сооружения и строит эшелонированную оборону. К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия города Харькова", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Также собеседник агентства отметил, что в местах ведения работ отмечена сельскохозяйственная техника частных фермерских хозяйств.
харьков
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в мире, харьков, киев, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
08:40 15.02.2023
 
Киев строит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении

Марочко: Киев задействует муниципальные предприятия Харькова для сооружения линии обороны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Киев привлекает сотрудников и технику муниципальных предприятий Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Краснолиманском направлении противник сооружает новые фортификационные сооружения и строит эшелонированную оборону. К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия города Харькова", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Также собеседник агентства отметил, что в местах ведения работ отмечена сельскохозяйственная техника частных фермерских хозяйств.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковКиевАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
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