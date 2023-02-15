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В Турции спасают людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023
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В Турции спасают людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения
В Турции спасают людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023
В Турции спасают людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения
Людей продолжают находить живыми под завалами в Турции и спустя 1,5 недели, или 200 с лишним часов, после разрушительного землетрясения, пишут местные СМИ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:37
2023-02-15T16:37
в мире
турция
хатай (провинция)
александр гофштейн
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Людей продолжают находить живыми под завалами в Турции и спустя 1,5 недели, или 200 с лишним часов, после разрушительного землетрясения, пишут местные СМИ. Два мощных землетрясения одно за другим произошли в прошлый понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции, затронув 10 провинций страны, а также Сирию и другие соседние государства. По последним данным, только в Турции погибли более 35 тысяч человек, свыше 105 тысяч пострадали. Как рассказал во вторник на брифинге президент Тайип Эрдоган, спасательные работы продолжатся, пока из-под завалов не достанут всех выживших. На тот момент таковых было уже больше 8 тысяч. Истории у спасенных разные. Так, каких-то детей смогли укрыть родители, какие-то остались зажатыми под матрасом, что и спасло им жизнь. Некоторые вовсе спали, не зная о том, что их спасение – чудо. Трогательная история произошла в провинции Хатай на юге Турции, где спасатели из Молдавии, приехавшие на помощь турецким коллегам, достали из-под завалов трехлетнего мальчика. Он провел под обломками здания около 100 часов, или четыре дня. Рядом обнаружили мертвым его родственника – вероятно, он накрыл ребенка своим телом и спас его ценой собственной жизни, сообщало МВД Молдавии. Особый резонанс получило спасение женщины из-под завалов на юго-востоке Турции спустя 226 часов после землетрясений, о котором написали местные СМИ. Еще один случай произошел в том же регионе спустя 212 часов – из-под обломков удалось достать живой 77-летнюю пенсионерку. Сейчас она в больнице. Об интересной спасательной операции сообщило узбекское генконсульство в Стамбуле: спасатели из Узбекистана, Турции и Мексики живыми достали из-под обломков пожилых супругов в все в том же Хатае. Муж и жена провели под разрушенными конструкциями 160 часов. Не менее впечатляющими оказалось спасения брата и сестры 10 и 15 лет в Хатае, которые дождались помощи спустя двое суток после природного катаклизма. Примерно столько же провел зажатым обломками шестилетний ребенок в городе Шанлыурфа, столице одноименной провинции. Спустя же 10 часов после этого в том же городе в обломках нашли живым годовалого ребенка. В целом, как объяснил РИА Новости ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, оказавшиеся под завалами после землетрясения люди могут оставаться живыми порядка двух недель при "благоприятных обстоятельствах". По его словам, ключевые факторы – это погоды (в прохладную погоду выживают дольше) и общая культура строительства (чем надежнее и сейсмоустойчивее здания, тем выше шанс найти полость и ждать помощи).
https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852167281.html
https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851739921.html
турция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
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в мире, турция, хатай (провинция), александр гофштейн, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Александр Гофштейн, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:37 15.02.2023
 
В Турции спасают людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения

Турецкие СМИ пишут о спасении людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
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Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Людей продолжают находить живыми под завалами в Турции и спустя 1,5 недели, или 200 с лишним часов, после разрушительного землетрясения, пишут местные СМИ.
Два мощных землетрясения одно за другим произошли в прошлый понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции, затронув 10 провинций страны, а также Сирию и другие соседние государства. По последним данным, только в Турции погибли более 35 тысяч человек, свыше 105 тысяч пострадали.
Спасатели разбирают завалы в Газиантепе, Турция - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 14:20
Заслуженный спасатель рассказал о шансах выжить после землетрясения
Как рассказал во вторник на брифинге президент Тайип Эрдоган, спасательные работы продолжатся, пока из-под завалов не достанут всех выживших. На тот момент таковых было уже больше 8 тысяч.
Истории у спасенных разные. Так, каких-то детей смогли укрыть родители, какие-то остались зажатыми под матрасом, что и спасло им жизнь. Некоторые вовсе спали, не зная о том, что их спасение – чудо.
Трогательная история произошла в провинции Хатай на юге Турции, где спасатели из Молдавии, приехавшие на помощь турецким коллегам, достали из-под завалов трехлетнего мальчика.
Он провел под обломками здания около 100 часов, или четыре дня. Рядом обнаружили мертвым его родственника – вероятно, он накрыл ребенка своим телом и спас его ценой собственной жизни, сообщало МВД Молдавии.
Особый резонанс получило спасение женщины из-под завалов на юго-востоке Турции спустя 226 часов после землетрясений, о котором написали местные СМИ. Еще один случай произошел в том же регионе спустя 212 часов – из-под обломков удалось достать живой 77-летнюю пенсионерку. Сейчас она в больнице.
Об интересной спасательной операции сообщило узбекское генконсульство в Стамбуле: спасатели из Узбекистана, Турции и Мексики живыми достали из-под обломков пожилых супругов в все в том же Хатае. Муж и жена провели под разрушенными конструкциями 160 часов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 08:00
Землетрясение в Турции открыло страшное. Анкара готовится к "войне"
Не менее впечатляющими оказалось спасения брата и сестры 10 и 15 лет в Хатае, которые дождались помощи спустя двое суток после природного катаклизма. Примерно столько же провел зажатым обломками шестилетний ребенок в городе Шанлыурфа, столице одноименной провинции. Спустя же 10 часов после этого в том же городе в обломках нашли живым годовалого ребенка.
В целом, как объяснил РИА Новости ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, оказавшиеся под завалами после землетрясения люди могут оставаться живыми порядка двух недель при "благоприятных обстоятельствах".
По его словам, ключевые факторы – это погоды (в прохладную погоду выживают дольше) и общая культура строительства (чем надежнее и сейсмоустойчивее здания, тем выше шанс найти полость и ждать помощи).
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
В миреТурцияХатай (провинция)Александр ГофштейнСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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