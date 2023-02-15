https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852212131.html

В Турции спасают людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения

В Турции спасают людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023

В Турции спасают людей из-под завалов спустя 200 часов после землетрясения

Людей продолжают находить живыми под завалами в Турции и спустя 1,5 недели, или 200 с лишним часов, после разрушительного землетрясения, пишут местные СМИ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:37

2023-02-15T16:37

2023-02-15T16:37

в мире

турция

хатай (провинция)

александр гофштейн

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Людей продолжают находить живыми под завалами в Турции и спустя 1,5 недели, или 200 с лишним часов, после разрушительного землетрясения, пишут местные СМИ. Два мощных землетрясения одно за другим произошли в прошлый понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции, затронув 10 провинций страны, а также Сирию и другие соседние государства. По последним данным, только в Турции погибли более 35 тысяч человек, свыше 105 тысяч пострадали. Как рассказал во вторник на брифинге президент Тайип Эрдоган, спасательные работы продолжатся, пока из-под завалов не достанут всех выживших. На тот момент таковых было уже больше 8 тысяч. Истории у спасенных разные. Так, каких-то детей смогли укрыть родители, какие-то остались зажатыми под матрасом, что и спасло им жизнь. Некоторые вовсе спали, не зная о том, что их спасение – чудо. Трогательная история произошла в провинции Хатай на юге Турции, где спасатели из Молдавии, приехавшие на помощь турецким коллегам, достали из-под завалов трехлетнего мальчика. Он провел под обломками здания около 100 часов, или четыре дня. Рядом обнаружили мертвым его родственника – вероятно, он накрыл ребенка своим телом и спас его ценой собственной жизни, сообщало МВД Молдавии. Особый резонанс получило спасение женщины из-под завалов на юго-востоке Турции спустя 226 часов после землетрясений, о котором написали местные СМИ. Еще один случай произошел в том же регионе спустя 212 часов – из-под обломков удалось достать живой 77-летнюю пенсионерку. Сейчас она в больнице. Об интересной спасательной операции сообщило узбекское генконсульство в Стамбуле: спасатели из Узбекистана, Турции и Мексики живыми достали из-под обломков пожилых супругов в все в том же Хатае. Муж и жена провели под разрушенными конструкциями 160 часов. Не менее впечатляющими оказалось спасения брата и сестры 10 и 15 лет в Хатае, которые дождались помощи спустя двое суток после природного катаклизма. Примерно столько же провел зажатым обломками шестилетний ребенок в городе Шанлыурфа, столице одноименной провинции. Спустя же 10 часов после этого в том же городе в обломках нашли живым годовалого ребенка. В целом, как объяснил РИА Новости ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, оказавшиеся под завалами после землетрясения люди могут оставаться живыми порядка двух недель при "благоприятных обстоятельствах". По его словам, ключевые факторы – это погоды (в прохладную погоду выживают дольше) и общая культура строительства (чем надежнее и сейсмоустойчивее здания, тем выше шанс найти полость и ждать помощи).

https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852167281.html

https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851739921.html

турция

хатай (провинция)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-15T16:37 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, хатай (провинция), александр гофштейн, сильное землетрясение в турции и сирии