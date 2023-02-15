https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852121118.html

Власти Турции намерены снести более 50,5 тысячи зданий после землетрясения

Власти Турции намерены снести более 50,5 тысячи зданий после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023

Власти Турции намерены снести более 50,5 тысячи зданий после землетрясения

Власти Турции выявили в зоне землетрясений более 50,5 тысячи зданий, которые необходимо срочно снести, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:59

2023-02-15T11:59

2023-02-15T11:59

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Власти Турции выявили в зоне землетрясений более 50,5 тысячи зданий, которые необходимо срочно снести, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. "В зоне землетрясения продолжается наша деятельность по оценке ущерба, в которой задействовано 7 тысяч 100 человек. Было проверено 387 тысяч 346 зданий. По нашим данным, на сегодняшний день насчитывается 50 тысяч 576 зданий, которые необходимо срочно снести. 279 тысяч 655 зданий повреждены незначительно или не повреждены. Мы быстро снесем те, которые нужно срочно снести, и построим безопасные дома", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

турция

кахраманмараш

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии