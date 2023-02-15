https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852084322.html

В эпицентре землетрясений в Турции зафиксировали новый афтершок

В эпицентре землетрясений в Турции зафиксировали новый афтершок - РИА Новости, 15.02.2023

В эпицентре землетрясений в Турции зафиксировали новый афтершок

Афтершок магнитудой 4,6 произошел в провинции Кахраманмараш - эпицентре землетрясений на юго-востоке Турции, сообщает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:03

2023-02-15T10:03

2023-02-15T10:09

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Афтершок магнитудой 4,6 произошел в провинции Кахраманмараш - эпицентре землетрясений на юго-востоке Турции, сообщает телеканал TRT Haber. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 35 тысяч человек. "Афтершок магнитудой 4,6 произошел в Кахраманмараше", - передал телеканал. Информации о разрушениях пока нет.

турция

кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии