https://ria.ru/20230215/trevoga-1852285809.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.02.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:47
2023-02-15T22:47
2023-02-15T22:47
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днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его информации, в направлении области движутся дроны-камикадзе. Кроме того, согласно данным онлайн-карты тревог, сирены также звучат на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Ранее в среду тревога несколько раз объявлялась в Киевской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в регионе объявлена воздушная тревога
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, заявил
глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Внимание! На Днепропетровщине воздушная тревога", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
По его информации, в направлении области движутся дроны-камикадзе.
Кроме того, согласно данным онлайн-карты тревог, сирены также звучат на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Ранее в среду тревога несколько раз объявлялась в Киевской и Черкасской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.