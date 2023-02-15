https://ria.ru/20230215/trevoga-1852285809.html

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.02.2023

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:47

2023-02-15T22:47

2023-02-15T22:47

специальная военная операция на украине

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украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его информации, в направлении области движутся дроны-камикадзе. Кроме того, согласно данным онлайн-карты тревог, сирены также звучат на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Ранее в среду тревога несколько раз объявлялась в Киевской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф