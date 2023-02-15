https://ria.ru/20230215/tanki-1852206524.html

В ФРГ заявили, что Киеву сначала поставят лишь половину батальона Leopard 2

В ФРГ заявили, что Киеву сначала поставят лишь половину батальона Leopard 2 - РИА Новости, 15.02.2023

В ФРГ заявили, что Киеву сначала поставят лишь половину батальона Leopard 2

Вопреки ранним обещаниям, альянс поставляющих танки Украине стран сможет направить ВСУ лишь половину батальона более современных Leopard 2 A6, заявил глава... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:18

2023-02-15T16:18

2023-02-15T17:33

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БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Вопреки ранним обещаниям, альянс поставляющих танки Украине стран сможет направить ВСУ лишь половину батальона более современных Leopard 2 A6, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на полях заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе."Будет поставлена половина батальона (Leopard 2. — Прим. ред.) A6 и один батальон A4. И к этому прибавится до начала следующего года свыше 120 Leopard 1 A5, которые я прошу не недооценивать", — сказал он в журналистам, имея в виду первые поставки более современных танков.Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить украинским ВС два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.Ранее немецкая газета Welt сообщила, что Нидерланды и Дания не присоединятся к "танковому альянсу", что привело бы к сокращению партии обещанных боевых машин. Писториус подтвердил, что Нидерланды ограничатся поставкой боеприпасов, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия.По его словам, в итоге будет поставлено от пяти до шести батальонов. На вопрос журналиста, какой толк Украине в текущем году от половины батальона (30 единиц танков), министр попросил обращаться напрямую к Киеву.Накануне глава ведомства заявил, что ситуация вокруг танков "не очень опьяняющая своим успехом". Сегодня он уточнил, что его оценка не изменилась, поэтому в обозначенные ранее сроки с конца марта до конца апреля будет поставлена лишь "большая часть" танков Leopard 2. Немецкие же 14 единиц приедут не позднее последней недели марта.В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Берлин на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.Польша, со своей стороны, также пообещала отправить 14 танков этой модели, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.США же анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230214/vsu-1851986614.html

https://ria.ru/20230215/tanki-1852108859.html

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в мире, германия, украина, нидерланды, борис писториус, нато