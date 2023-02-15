16:05 15.02.2023 (обновлено: 16:12 15.02.2023)
Вице-канцлер ФРГ назвал решение о поставках Киеву танков Leopard запоздалым
Вице-канцлер Германии Хабек назвал решение о поставках Киеву танков Leopard запоздалым
© AP Photo / Michal DyjukОбучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что решение о поставках Украине танков Leopard принято "немного поздно".
"Принимая решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2 сейчас, мы делаем то, что в настоящее время можем сделать. Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас", - сказал Хабек в интервью газете Zeit.
Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.
Во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию вокруг анонсированной поставки Киеву самых новых Leopard 2 Германией и другими странами не очень "опьяняющей" своим успехом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.