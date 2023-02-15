https://ria.ru/20230215/tanki-1852203144.html

Вице-канцлер ФРГ назвал решение о поставках Киеву танков Leopard запоздалым

Вице-канцлер ФРГ назвал решение о поставках Киеву танков Leopard запоздалым - РИА Новости, 15.02.2023

Вице-канцлер ФРГ назвал решение о поставках Киеву танков Leopard запоздалым

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что решение о поставках Украине танков Leopard принято "немного поздно". РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:05

2023-02-15T16:05

2023-02-15T16:12

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что решение о поставках Украине танков Leopard принято "немного поздно". "Принимая решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2 сейчас, мы делаем то, что в настоящее время можем сделать. Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас", - сказал Хабек в интервью газете Zeit. Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются. На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов. Во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию вокруг анонсированной поставки Киеву самых новых Leopard 2 Германией и другими странами не очень "опьяняющей" своим успехом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230215/tanki-1852108859.html

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в мире, украина, россия, германия, роберт хабек, борис писториус, сергей лавров, нато