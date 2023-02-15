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Первый министр Шотландии Стерджен подала в отставку - РИА Новости, 15.02.2023
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Первый министр Шотландии Стерджен подала в отставку
Первый министр Шотландии Стерджен подала в отставку - РИА Новости, 15.02.2023
Первый министр Шотландии Стерджен подала в отставку
Первый министр Шотландии Никола Стерджен, активно выступающая за независимость от Великобритании, объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности, она РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:14
2023-02-15T14:57
в мире
шотландия
никола стерджен
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен, активно выступающая за независимость от Великобритании, объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности, она останется на посту до избрания преемника."Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии", - сказала она, выступая на пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге. Трансляцию вели британские телеканалы. По её словам, частью служения стране является знание того, когда правильно уступить место следующему лидеру. Она сообщила, что останется на посту до избрания своего преемника. Стерджен заявила, что несмотря на то, что ее решение может показаться неожиданным, она его долго обдумывала, и оно далось ей нелегко.Первый министр добавила, что несмотря на уход в отставку, она "не покидает политику". Её уход с поста первого министра означает, что Шотландская национальная партия (SNP) сможет выбрать тот путь, который считает верным. Она поблагодарила свою семью, партию и людей, которые её поддерживали на протяжении её карьеры на посту первого министра.Стерджен занимает пост лидера Шотландской национальной партии (SNP) и первого министра Шотландии с 2014 года, она стала первой женщиной на этой должности. На протяжении всего своего пребывания на посту Стерджен активно выступала за независимость Шотландии от Великобритании и неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году. Однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за - 45%.
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в мире, шотландия, никола стерджен, великобритания
В мире, Шотландия, Никола Стерджен, Великобритания
14:14 15.02.2023 (обновлено: 14:57 15.02.2023)
 
Первый министр Шотландии Стерджен подала в отставку

Первый министр Шотландии Стерджен сообщила, что уходит в отставку

© AP Photo / PA/ Jane BarlowПервый министр Шотландии Никола Стерджен
Первый министр Шотландии Никола Стерджен - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / PA/ Jane Barlow
Первый министр Шотландии Никола Стерджен . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен, активно выступающая за независимость от Великобритании, объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности, она останется на посту до избрания преемника.
"Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии", - сказала она, выступая на пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге. Трансляцию вели британские телеканалы. По её словам, частью служения стране является знание того, когда правильно уступить место следующему лидеру. Она сообщила, что останется на посту до избрания своего преемника. Стерджен заявила, что несмотря на то, что ее решение может показаться неожиданным, она его долго обдумывала, и оно далось ей нелегко.
Первый министр добавила, что несмотря на уход в отставку, она "не покидает политику". Её уход с поста первого министра означает, что Шотландская национальная партия (SNP) сможет выбрать тот путь, который считает верным. Она поблагодарила свою семью, партию и людей, которые её поддерживали на протяжении её карьеры на посту первого министра.
Стерджен занимает пост лидера Шотландской национальной партии (SNP) и первого министра Шотландии с 2014 года, она стала первой женщиной на этой должности. На протяжении всего своего пребывания на посту Стерджен активно выступала за независимость Шотландии от Великобритании и неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году. Однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за - 45%.
Сторонники независимости Шотландии - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 08:00
Шотландия нашла путь к независимости
 
В миреШотландияНикола СтердженВеликобритания
 
 
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