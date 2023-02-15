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Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта - РИА Новости, 15.02.2023
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Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта
Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта - РИА Новости, 15.02.2023
Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта
Уборка снега в Москве — процесс хорошо отлаженный и регламентированный, благодаря чему столица не испытывает транспортного коллапса и остается комфортным... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:00
2023-02-15T09:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
техника
коммунальные службы
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Уборка снега в Москве — процесс хорошо отлаженный и регламентированный, благодаря чему столица не испытывает транспортного коллапса и остается комфортным городом даже при разгуле стихии. На помощь специалистам городских служб приходит разнообразная техника. Об особенностях автопарка московских коммунальщиков — в галерее РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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фото, фото, москва, городское хозяйство москвы, техника, коммунальные службы
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Техника, коммунальные службы
09:00 15.02.2023
 

Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта

Читать ria.ru в
Уборка снега в Москве — процесс хорошо отлаженный и регламентированный, благодаря чему столица не испытывает транспортного коллапса и остается комфортным городом даже при разгуле стихии. На помощь специалистам городских служб приходит разнообразная техника. Об особенностях автопарка московских коммунальщиков — в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.

Автомобили коммунальной службы во время демонстрации готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону
1 из 8

Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.

Ремонт нижней части отвального прицепного устройства
2 из 8

Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.

Автопарк спецтехники в Москве. На базе ГБУ Автомобильные дороги проходит подготовка коммунальных служб к весенне-летнему сезону
3 из 8

На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.

Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
4 из 8

Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанк

Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.

Снегоуборочные машины во время парада городской техники на Садовом кольце в Москве
5 из 8

Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.

Снегоуборочная техника убирает снег на одной из улиц в Москве
6 из 8

Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.

Уборка от снега площади Киевского вокзала в Москве
7 из 8

Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.

Работники коммунальной службы убирают от снега пешеходную часть Крымского моста в Москве
8 из 8

В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваГородское хозяйство МосквыТехникакоммунальные службы
 
 
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