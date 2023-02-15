https://ria.ru/20230215/spetstransport-1851756028.html

Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта

Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта - РИА Новости, 15.02.2023

Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта

Уборка снега в Москве — процесс хорошо отлаженный и регламентированный, благодаря чему столица не испытывает транспортного коллапса и остается комфортным... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:00

2023-02-15T09:00

2023-02-15T09:00

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москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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коммунальные службы

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Уборка снега в Москве — процесс хорошо отлаженный и регламентированный, благодаря чему столица не испытывает транспортного коллапса и остается комфортным городом даже при разгуле стихии. На помощь специалистам городских служб приходит разнообразная техника. Об особенностях автопарка московских коммунальщиков — в галерее РИА Новости.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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