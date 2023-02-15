https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852287535.html

Спецоперация, 15 февраля: ВС России уничтожили около 200 боевиков ВСУ

Спецоперация, 15 февраля: ВС России уничтожили около 200 боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023

Спецоперация, 15 февраля: ВС России уничтожили около 200 боевиков ВСУ

Минобороны России сообщило в среду, что на донецком направлении уничтожены около двух сотен украинских военных и несколько единиц техники, среди которых... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T23:26

2023-02-15T23:26

2023-02-15T23:26

в мире

украина

киев

россия

жозеп боррель

анджей дуда

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:123:3058:1843_1920x0_80_0_0_311e434cbf9149d96a6755daf6d9e168.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минобороны России сообщило в среду, что на донецком направлении уничтожены около двух сотен украинских военных и несколько единиц техники, среди которых американская гаубица M777. В этот же день в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсуждали военно-техническую поддержку Украины, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "не понимает" тех, кто желает прекращения военных поставок Украине ради достижения мира. Ход операции "Южная" группировка войск Вооруженных сил России в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожила до 190 украинских военных, сообщили в МО РФ. Также, по данным министерства, уничтожены восемь единиц техники, включая M777. Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки, в том числе в районе Угледара, более 60 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Востока" нанесли удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Новоселки в ДНР. В Минобороны отметили, что российские авиация и артиллерия поразили 87 артиллерийских подразделений украинских военных, а также их живую силу и технику в 112 районах. Российские артиллеристы уничтожили на херсонском направлении украинские самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 160 военных, сообщили в Минобороны РФ. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS. На краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка в ЛНР и Ямполовка в ДНР. Министры НАТО На заседании глав министерств обороны стран НАТО тема Украины ожидаемо фигурировали больше остальных. Президент Польши Анджей Дуда после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что альянс хочет передать Украине танки в количестве, достаточном для формирования нескольких бригад. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что у Варшавы слишком мало современных истребителей, чтобы передавать их Киеву. Минобороны Британии сообщило, что с Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией согласован первый пакет военной помощи Киеву из "Международного фонда помощи Украине". Отмечается, что он будет включать запчасти для танков и другой военной техники, артиллерийские боеприпасы, беспилотные системы, оборудование для радиоэлектронной борьбы, технику для разведки и наблюдения. Глава минобороны Канады Анита Ананд заявила, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, прибыли в Польшу, где украинских военных уже учат их использовать. А министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что, вопреки ранним обещаниям, альянс стран, объявивших о поставках танков Украине, сможет передать лишь половину батальона более современных Leopard 2 A6. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что решение о поставках Украине танков Leopard принято "немного поздно". Негативную оценку поставкам вооружений Киеву в среду высказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он отметил, что Латинская Америка считает неразумной идею отправки оружия на Украину для продления конфликта и выступает за поиск политического решения. Боррель "не понимает" Боррель заявил депутатам Европарламента, что "не понимает" тех, кто желает прекращения военных поставок Украине ради достижения мира. Он призвал европейские страны передать свои "пылящиеся" на складах танки и сделать это как можно скорее. "Я должен сказать, что военная помощь не противоречит дипломатическому пути, это может происходить параллельно. Я не понимаю тех, кто говорит, что для переговоров надо прекратить помощь Украине, напротив надо делать и то, и другое", - также сказал он. Глава минобороны США говорил об ожидаемом весной контрнаступлении Украины. По его словам, Вашингтон и союзники видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в нем. Глава Пентагона добавил, что союзники стараются дать украинским военным не просто "платформы", а новые "возможности", и для этого будут обучать их обращению с каждым передаваемым видом вооружения. Пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад рассказала о "первом продукте совместной кооперации" Украины со страной НАТО, но не уточнила, какая страна имеется в виду. По ее словам, речь идет о 120-миллиметровой мине, но разработка не имеет массового производства.

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, киев, россия, жозеп боррель, анджей дуда, йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша, европарламент