https://ria.ru/20230215/spasateli-1852060907.html

Российские спасатели вернулись из Турции в Москву

Российские спасатели вернулись из Турции в Москву - РИА Новости, 15.02.2023

Российские спасатели вернулись из Турции в Москву

Российские спасатели завершили поисково-спасательную операцию в Турции на месте землетрясения и вернулись в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T05:16

2023-02-15T05:16

2023-02-15T05:46

сильное землетрясение в турции и сирии

москва

россия

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские спасатели завершили поисково-спасательную операцию в Турции на месте землетрясения и вернулись в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Отмечается, что их приветствовал Показательный оркестр МЧС России, встречали родные и близкие. Вечером 14 февраля в Москву также вернулись российские спасатели, работавшие на месте землетрясения в Сирии.

москва

россия

турция

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2023

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сильное землетрясение в турции и сирии, москва, россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире