https://ria.ru/20230215/sovfed-1852134709.html

Песков перенаправил в Совфед вопросы о переносе заседания на 22 февраля

Песков перенаправил в Совфед вопросы о переносе заседания на 22 февраля - РИА Новости, 15.02.2023

Песков перенаправил в Совфед вопросы о переносе заседания на 22 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Совет Федерации уточняющие вопросы журналистов, связанные с переносом заседания верхней палаты... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:46

2023-02-15T12:46

2023-02-15T12:46

политика

россия

дмитрий песков

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Совет Федерации уточняющие вопросы журналистов, связанные с переносом заседания верхней палаты российского парламента с 1 марта на 22 февраля. Ранее вице-спикер СФ Николай Журавлев заявил, что Совфед перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля для рассмотрения изменений в бюджетное и налоговое законодательство. По его словам, предполагается введение нового инструмента – специальных казначейских кредитов для регионов, средства также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов РФ. "Давайте в связи с повесткой дня палат нашего парламента… Все-таки я рекомендую туда обращаться. Это мероприятие связано с рассмотрением ряда законопроектов, поэтому оттуда последуют комментарии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, развитие каких направлений в новых регионах ожидают в Кремле.

https://ria.ru/20230215/zasedanie-1852071049.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, совет федерации рф