https://ria.ru/20230215/sovfed-1852097280.html

Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства

Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства - РИА Новости, 15.02.2023

Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства

Совет Федерации по просьбе кабмина перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля, чтобы рассмотреть изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, сообщила спикер СФ... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:49

2023-02-15T10:49

2023-02-15T13:09

совет федерации рф

политика

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Совет Федерации по просьбе кабмина перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля, чтобы рассмотреть изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко."Мы "сдвигаем" заседание с 1 марта на 22 февраля, потому что правительство обратилось к нам с просьбой - до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", - пояснила спикер в ходе заседания палаты.Матвиенко предложила не верить домыслам, касающимся заседаний палаты, и ориентироваться на официальный сайт. По словам законодателя, как только появляется информация о каких-то изменениях, появляется "миллион версий".

https://ria.ru/20230215/zasedanie-1852073048.html

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Кирилл Волков

совет федерации рф, политика, валентина матвиенко, россия