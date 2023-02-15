https://ria.ru/20230215/sovfed-1852097280.html
Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства
Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства - РИА Новости, 15.02.2023
Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства
Совет Федерации по просьбе кабмина перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля, чтобы рассмотреть изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, сообщила спикер СФ... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:49
2023-02-15T10:49
2023-02-15T13:09
совет федерации рф
политика
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Совет Федерации по просьбе кабмина перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля, чтобы рассмотреть изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко."Мы "сдвигаем" заседание с 1 марта на 22 февраля, потому что правительство обратилось к нам с просьбой - до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", - пояснила спикер в ходе заседания палаты.Матвиенко предложила не верить домыслам, касающимся заседаний палаты, и ориентироваться на официальный сайт. По словам законодателя, как только появляется информация о каких-то изменениях, появляется "миллион версий".
https://ria.ru/20230215/zasedanie-1852073048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, политика, валентина матвиенко, россия
Совет Федерации РФ, Политика, Валентина Матвиенко, Россия
10:49 15.02.2023 (обновлено: 13:09 15.02.2023)
Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства
Матвиенко объяснила перенос заседание СФ с 1 марта на 22 февраля просьбой правительства
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Совет Федерации по просьбе кабмина перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля, чтобы рассмотреть изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Мы "сдвигаем" заседание с 1 марта на 22 февраля, потому что правительство обратилось к нам с просьбой - до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", - пояснила спикер в ходе заседания палаты.
Матвиенко предложила не верить домыслам, касающимся заседаний палаты, и ориентироваться на официальный сайт. По словам законодателя, как только появляется информация о каких-то изменениях, появляется "миллион версий".