https://ria.ru/20230215/sotrudnichestvo-1852238841.html

"Россия сегодня" провела круглый стол с экспертами из России и Ирана

"Россия сегодня" провела круглый стол с экспертами из России и Ирана - РИА Новости, 15.02.2023

"Россия сегодня" провела круглый стол с экспертами из России и Ирана

Международная медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол на тему "Россия – Иран: перспективные направления взаимодействия". Встреча стала первой... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:06

2023-02-15T18:06

2023-02-15T18:06

россия

иран

миа "россия сегодня"

российская академия наук

ближний восток

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол на тему "Россия – Иран: перспективные направления взаимодействия". Встреча стала первой экспертной дискуссией в рамках проекта "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", реализуемого при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В обсуждении приняли участие руководитель Лаборатории "Центр ближневосточных исследований" ИМЭМО РАН Ирина Звягельская, главный редактор службы иностранных языков информационного агентства IRNA Аббас Аслани, директор Центра изучения Исламской Республики Иран СПбГУ Артем Андреев, руководитель Русского центра Тегеранского университета Захра Мохаммади, руководитель отдела международных систем и энергетической дипломатии Иранской ассоциации исследований Западной Азии Рахмат Хаджиминех и научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.В ходе круглого стола эксперты в области экономических и международных отношений, востоковедения, медиа и образования обсудили различные аспекты взаимодействия России и Ирана, а также перспективные проекты сотрудничества двух стран.Главный редактор службы иностранных языков агентства IRNA Аббас Аслани отметил успехи в сотрудничестве России и Ирана в сфере геополитики и безопасности, а также обозначил основные направления взаимодействия, на которые стоит обратить внимание в ближайшем будущем, чтобы достичь баланса в отношениях двух стран: "Наши отношения все еще могут быть подвержены влиянию внешних обстоятельств, обусловленных, прежде всего, санкционной политикой Запада. Тегеран и Москва должны обеспечить такие взаимовыгодные экономические условия, чтобы сотрудничество двух стран продолжило развиваться и укрепляться независимо от быстро меняющейся политической и экономической обстановки на международной арене".Руководитель Лаборатории "Центр ближневосточных исследований" ИМЭМО РАН Ирина Звягельская сосредоточилась на вопросах сотрудничества России и Ирана в области урегулирования конфликтов. Эксперт отметила, что Россия высоко ценит роль Ирана в организации миротворческого процесса по межтаджикскому конфликту и Сирии: "У Ирана есть прагматический курс, есть желание сотрудничать по урегулированию с другими государствами, и здесь, я полагаю, у России и Ирана есть очень большой потенциал для будущего".Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев подробно остановился на проблемах и перспективах взаимодействия российского и иранского бизнеса. Так, по мнению эксперта, наряду с развитием физической и финансовой инфраструктуры, в частности, в рамках строительства транспортного коридора Север-Юг, необходимо учесть многолетний опыт функционирования экономики Ирана в условиях санкционного давления, а также изучить особенности иранской деловой культуры: "Российский бизнес должен внимательно изучить потребности иранского рынка, прежде чем выйти на переговорный трек с иранскими партнерами".Руководитель отдела международных систем и энергетической дипломатии Иранской ассоциации исследований Западной Азии Рахмат Хаджиминех рассказал о перспективах стратегического российско-иранского сотрудничества, особенную роль в котором могут сыграть отношения по линии энергетики. Эксперт также подчеркнул, что Россию и Иран объединяет противостояние односторонним подходам на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Северокавказском регионе.Директор Центра изучения Исламской Республики Иран СПбГУ Артем Андреев представил российско-иранские проекты Центра, среди которых – проведение сертифицированных экзаменов по персидскому языку, перевод редких изданий, а также атрибуция памятников персидской и афганской средневековой поэзии методами цифровой стилеметрии – передового научного направления на стыке лингвистики и программирования.Руководитель Русского центра Тегеранского университета Захра Мохаммади подчеркнула важность развития двусторонних отношений по линии культуры: "Культурные деятели – литературоведы, художники, деятели кино, театра – гораздо лучше, быстрее и эффективнее могут найти общий язык, нежели политики, это может способствовать развитию отношений и в других областях". Эксперт предложила сосредоточиться на развитии прямого диалога между народами, в том числе через введение безвизового режима для представителей культурной сферы.В продолжение проекта "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки" лекции российских и зарубежных медиаэкспертов пройдут в университетах России, Африки и стран Ближнего Востока, а специальные экспертные круглые столы по актуальным вопросам международного взаимодействия объединят специалистов из Египта, Камеруна, Ливана, Мали, Намибии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР и других стран.

https://ria.ru/20230201/proekt-1849022999.html

https://ria.ru/20230131/nagrada-1848635172.html

https://ria.ru/20230214/mechta-1851998514.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иран, миа "россия сегодня", российская академия наук, ближний восток