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СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории - РИА Новости, 15.02.2023
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СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории
СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории - РИА Новости, 15.02.2023
СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории
Совфед одобрил закон о штрафах до одного миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ, предназначенных для анализа... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:35
2023-02-15T13:35
общество
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Совфед одобрил закон о штрафах до одного миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ, предназначенных для анализа аудитории. В соответствии с документом, за неисполнение этой обязанности для владельцев информресурсов вводится штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное совершение правонарушения будет грозить штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей - для организаций. Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в течение суток должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы. За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, документом предусматривается штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей. "Изменения касаются крупных информационных порталов, например, сайтов информагентств, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Владельцы таких сайтов обязаны предоставлять доступ уполномоченной организации к исследованию их аудитории в том случае, если она превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки, а также размещенного на площадке контента", - сказала РИА Новости первый замглавы конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова. Сенатор отметила, что перечень информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, сформирован Роскомнадзором. "Сейчас в него входят 79 информресурсов, таких как Rutube, Вконтакте, сайты федеральных телеканалов и СМИ", - добавила она.
https://ria.ru/20230215/markirovka-1852096727.html
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общество, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, ирина рукавишникова
Общество, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Ирина Рукавишникова
13:35 15.02.2023
 
СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории

Совфед одобрил закон о штрафах владельцам сайтов за отсутствие анализа аудитории

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Совфед одобрил закон о штрафах до одного миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ, предназначенных для анализа аудитории.
В соответствии с документом, за неисполнение этой обязанности для владельцев информресурсов вводится штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное совершение правонарушения будет грозить штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей - для организаций.
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Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в течение суток должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.
За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, документом предусматривается штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей.
"Изменения касаются крупных информационных порталов, например, сайтов информагентств, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Владельцы таких сайтов обязаны предоставлять доступ уполномоченной организации к исследованию их аудитории в том случае, если она превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки, а также размещенного на площадке контента", - сказала РИА Новости первый замглавы конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова.
Сенатор отметила, что перечень информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, сформирован Роскомнадзором.
"Сейчас в него входят 79 информресурсов, таких как Rutube, Вконтакте, сайты федеральных телеканалов и СМИ", - добавила она.
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ОбществоСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииИрина Рукавишникова
 
 
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