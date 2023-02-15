https://ria.ru/20230215/shtraf-1852151334.html

СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории

СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории - РИА Новости, 15.02.2023

СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории

Совфед одобрил закон о штрафах до одного миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ, предназначенных для анализа... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:35

2023-02-15T13:35

2023-02-15T13:35

общество

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Совфед одобрил закон о штрафах до одного миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ, предназначенных для анализа аудитории. В соответствии с документом, за неисполнение этой обязанности для владельцев информресурсов вводится штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное совершение правонарушения будет грозить штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей - для организаций. Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в течение суток должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы. За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, документом предусматривается штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей. "Изменения касаются крупных информационных порталов, например, сайтов информагентств, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Владельцы таких сайтов обязаны предоставлять доступ уполномоченной организации к исследованию их аудитории в том случае, если она превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки, а также размещенного на площадке контента", - сказала РИА Новости первый замглавы конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова. Сенатор отметила, что перечень информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, сформирован Роскомнадзором. "Сейчас в него входят 79 информресурсов, таких как Rutube, Вконтакте, сайты федеральных телеканалов и СМИ", - добавила она.

https://ria.ru/20230215/markirovka-1852096727.html

https://ria.ru/20230208/mkhg-1850597791.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, ирина рукавишникова