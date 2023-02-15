СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории
Совфед одобрил закон о штрафах владельцам сайтов за отсутствие анализа аудитории
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Совфед одобрил закон о штрафах до одного миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ, предназначенных для анализа аудитории.
В соответствии с документом, за неисполнение этой обязанности для владельцев информресурсов вводится штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное совершение правонарушения будет грозить штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей - для организаций.
Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в течение суток должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.
За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, документом предусматривается штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей.
"Изменения касаются крупных информационных порталов, например, сайтов информагентств, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Владельцы таких сайтов обязаны предоставлять доступ уполномоченной организации к исследованию их аудитории в том случае, если она превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки, а также размещенного на площадке контента", - сказала РИА Новости первый замглавы конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова.
Сенатор отметила, что перечень информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, сформирован Роскомнадзором.
"Сейчас в него входят 79 информресурсов, таких как Rutube, Вконтакте, сайты федеральных телеканалов и СМИ", - добавила она.
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