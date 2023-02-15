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Над Киевом сбили несколько летающих шаров

Над Киевом сбили несколько летающих шаров - РИА Новости, 15.02.2023

Над Киевом сбили несколько летающих шаров

В небе над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров, большую часть из них сбила система ПВО, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:27

2023-02-15T18:27

2023-02-15T23:49

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В небе над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров, большую часть из них сбила система ПВО, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале."Предварительно было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По уточненной информации, это были шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Объекты могли нести уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что окончательное определение типа воздушных целей и их оборудования будет представлено после анализа обломков сбитых аэростатов. Сейчас местные власти придерживаются мнения, что шары запускали для обнаружения и истощения украинской ПВО. В среду днем киевская военная администрация несколько раз сообщала об обнаружении воздушных целей над украинской столицей и областью. О появлении похожих объектов несколько дней назад также заявляли в Днепропетровской области.Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждает, что шары с радиолокационными уголковыми отражателями якобы запустила Россия в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. При этом он подчеркнул, что украинские военные не будут сбивать эти воздушные объекты.Уголковый отражатель — простейшая конструкция, позволяющая отражать излучение назад к источнику. В судоходстве такие конструкции используют для упрощения обнаружения радаром гражданских судов или навигационных знаков.

https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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