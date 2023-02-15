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Над Киевом сбили несколько летающих шаров - РИА Новости, 15.02.2023
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Над Киевом сбили несколько летающих шаров
Над Киевом сбили несколько летающих шаров - РИА Новости, 15.02.2023
Над Киевом сбили несколько летающих шаров
В небе над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров, большую часть из них сбила система ПВО, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:27
2023-02-15T23:49
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В небе над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров, большую часть из них сбила система ПВО, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале."Предварительно было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По уточненной информации, это были шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Объекты могли нести уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что окончательное определение типа воздушных целей и их оборудования будет представлено после анализа обломков сбитых аэростатов. Сейчас местные власти придерживаются мнения, что шары запускали для обнаружения и истощения украинской ПВО. В среду днем киевская военная администрация несколько раз сообщала об обнаружении воздушных целей над украинской столицей и областью. О появлении похожих объектов несколько дней назад также заявляли в Днепропетровской области.Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждает, что шары с радиолокационными уголковыми отражателями якобы запустила Россия в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. При этом он подчеркнул, что украинские военные не будут сбивать эти воздушные объекты.Уголковый отражатель — простейшая конструкция, позволяющая отражать излучение назад к источнику. В судоходстве такие конструкции используют для упрощения обнаружения радаром гражданских судов или навигационных знаков.
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в мире, киев, украина, киевская область, днепропетровская область
В мире, Киев, Украина, Киевская область, Днепропетровская область
18:27 15.02.2023 (обновлено: 23:49 15.02.2023)
 
Над Киевом сбили несколько летающих шаров

Киевская ГВА сообщила о шести воздушных шарах в небе над украинской столицей

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В небе над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров, большую часть из них сбила система ПВО, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале.
"Предварительно было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По уточненной информации, это были шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Объекты могли нести уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты", — говорится в заявлении.
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В ведомстве отметили, что окончательное определение типа воздушных целей и их оборудования будет представлено после анализа обломков сбитых аэростатов. Сейчас местные власти придерживаются мнения, что шары запускали для обнаружения и истощения украинской ПВО.
В среду днем киевская военная администрация несколько раз сообщала об обнаружении воздушных целей над украинской столицей и областью. О появлении похожих объектов несколько дней назад также заявляли в Днепропетровской области.
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Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждает, что шары с радиолокационными уголковыми отражателями якобы запустила Россия в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. При этом он подчеркнул, что украинские военные не будут сбивать эти воздушные объекты.
Уголковый отражатель — простейшая конструкция, позволяющая отражать излучение назад к источнику. В судоходстве такие конструкции используют для упрощения обнаружения радаром гражданских судов или навигационных знаков.
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