https://ria.ru/20230215/shary-1852205609.html

Украинские военные обвинили Россию в запуске воздушных шаров с отражателями

Украинские военные обвинили Россию в запуске воздушных шаров с отражателями - РИА Новости, 15.02.2023

Украинские военные обвинили Россию в запуске воздушных шаров с отражателями

Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что воздушные шары с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченные над Киевской областью, были... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:14

2023-02-15T16:14

2023-02-15T17:27

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что воздушные шары с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченные над Киевской областью, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО."Эти дедовские методы, которые враг сейчас применяет - это не зонд, не аэростат, это просто воздушный шар, который несет кусок металла... Для чего делают: хотят, чтобы по ним "работали", используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО, как в боекомплекте, так и рассеивать ее внимание. А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать", - заявил Игнат в эфире телеканала "Киев", отвечая на вопрос о серии взрывов и сигнале воздушной тревоги на территории Киевской области.При этом Игнат подчеркнул, что украинская ПВО не будет сбивать такие шары, а прогремевшие в небе над Киевской областью взрывы и следы ракет, которые видели жители, вероятнее всего, были направлены против каких-то других целей, которые шары должны были "прикрывать".Ранее в украинских воздушных силах сообщали о появлении таких воздушных шаров в небе над Днепропетровской областью. В среду ряд украинских СМИ сообщал о взрывах в Киевской области, связанных с работой ПВО. По версии украинского телеканала "Прямой", над регионом был обнаружен шар с уголковыми отражателями.Уголковый отражатель - простейшая конструкция, позволяющая отражать излучение назад к его источнику. Дорожный катафот состоит из множества таких элементов. В судоходстве такие конструкции используются для упрощения обнаружения радаром гражданских судов или навигационных знаков.

https://ria.ru/20230215/borrel-1852142624.html

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