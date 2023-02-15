https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852157765.html

Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России

Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России - РИА Новости, 15.02.2023

Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил включить порядка ста новых фигурантов в 10-й пакет персональных санкций Евросоюза против России. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:55

2023-02-15T13:55

2023-02-15T14:32

россия

евросоюз

экономика

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

санкции в отношении россии

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил включить порядка ста новых фигурантов в 10-й пакет персональных санкций Евросоюза против России.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Боррель в среду заявили, что Еврокомиссия внесла предложения по 10-му пакету санкций на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании."Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний", - сказал он.Он не назвал, против кого конкретно будут введены санкции.В свою очередь, глава ЕК пояснила, что новые персональные санкции коснутся "пропагандистов", политиков и военных.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230215/spetsgruppy-1852149772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, экономика, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, в мире