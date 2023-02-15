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Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России - РИА Новости, 15.02.2023
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Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России
Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России - РИА Новости, 15.02.2023
Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил включить порядка ста новых фигурантов в 10-й пакет персональных санкций Евросоюза против России. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:55
2023-02-15T14:32
россия
евросоюз
экономика
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
санкции в отношении россии
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил включить порядка ста новых фигурантов в 10-й пакет персональных санкций Евросоюза против России.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Боррель в среду заявили, что Еврокомиссия внесла предложения по 10-му пакету санкций на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании."Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний", - сказал он.Он не назвал, против кого конкретно будут введены санкции.В свою очередь, глава ЕК пояснила, что новые персональные санкции коснутся "пропагандистов", политиков и военных.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, евросоюз, экономика, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Россия, Евросоюз, Экономика, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
13:55 15.02.2023 (обновлено: 14:32 15.02.2023)
 
Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России

Боррель предложил включить около ста человек в пакет персональных санкций ЕС против России

© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил включить порядка ста новых фигурантов в 10-й пакет персональных санкций Евросоюза против России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Боррель в среду заявили, что Еврокомиссия внесла предложения по 10-му пакету санкций на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании.
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"Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний", - сказал он.
"Мы вводим санкции против медиа организаций - лиц и компаний, которые загрязняют общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами", - заявил Боррель.
Он не назвал, против кого конкретно будут введены санкции.
В свою очередь, глава ЕК пояснила, что новые персональные санкции коснутся "пропагандистов", политиков и военных.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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