13:55 15.02.2023 (обновлено: 14:32 15.02.2023)
Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России
Боррель предложил включить около ста человек в пакет персональных санкций ЕС против России
© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил включить порядка ста новых фигурантов в 10-й пакет персональных санкций Евросоюза против России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Боррель в среду заявили, что Еврокомиссия внесла предложения по 10-му пакету санкций на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании.
"Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний", - сказал он.
"Мы вводим санкции против медиа организаций - лиц и компаний, которые загрязняют общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами", - заявил Боррель.
Он не назвал, против кого конкретно будут введены санкции.
В свою очередь, глава ЕК пояснила, что новые персональные санкции коснутся "пропагандистов", политиков и военных.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.