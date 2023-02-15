Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852114363.html
Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро
Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро - РИА Новости, 15.02.2023
Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает новый пакет санкций против России на 11 миллиардов евро, который включит новые... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:40
2023-02-15T11:47
россия
экономика
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает новый пакет санкций против России на 11 миллиардов евро, который включит новые торговые ограничения, расширит ограничения на запрет экспорта в Россию технологий."Чтобы поддержать давление на Россию, мы предлагаем десятый пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет, в общей сложности, стоит 11 миллиардов евро. Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты", - сказала глава ЕК.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли также, что Западу не хватает мужества признать, что санкции против РФ с треском провалились. Хотя в самих западных странах уже не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852089523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России
11:40 15.02.2023 (обновлено: 11:47 15.02.2023)
 
Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро

Еврокомиссия предложила ввести новые санкции против России на сумму 11 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает новый пакет санкций против России на 11 миллиардов евро, который включит новые торговые ограничения, расширит ограничения на запрет экспорта в Россию технологий.
"Чтобы поддержать давление на Россию, мы предлагаем десятый пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет, в общей сложности, стоит 11 миллиардов евро. Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты", - сказала глава ЕК.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли также, что Западу не хватает мужества признать, что санкции против РФ с треском провалились. Хотя в самих западных странах уже не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
10:23
Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа
 
РоссияЭкономикаЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала