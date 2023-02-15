https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852114363.html

Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро

Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро - РИА Новости, 15.02.2023

Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает новый пакет санкций против России на 11 миллиардов евро, который включит новые... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:40

2023-02-15T11:40

2023-02-15T11:47

россия

экономика

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает новый пакет санкций против России на 11 миллиардов евро, который включит новые торговые ограничения, расширит ограничения на запрет экспорта в Россию технологий."Чтобы поддержать давление на Россию, мы предлагаем десятый пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет, в общей сложности, стоит 11 миллиардов евро. Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты", - сказала глава ЕК.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли также, что Западу не хватает мужества признать, что санкции против РФ с треском провалились. Хотя в самих западных странах уже не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852089523.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии