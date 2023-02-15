https://ria.ru/20230215/samolet-1852190150.html

Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники

Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники - РИА Новости, 15.02.2023

Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники

Обломки Су-24М из авиакрыла группы "Вагнер" найдены и вывезены с поле боя в районе Клещеевки, рассказал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:21

2023-02-15T15:21

2023-02-15T15:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

евгений пригожин

су-24м

чвк "вагнер"

безопасность

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Обломки Су-24М из авиакрыла группы "Вагнер" найдены и вывезены с поле боя в районе Клещеевки, рассказал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "На Клещеевке достали останки нашего самолета, пилотов Антонова и Никишина… Парни героически выполнили свою задачу – отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники… Ребята, несмотря на тяжелую обстановку, на бои, сумели привезти этот борт", - сказал Пригожин журналистам на фоне эвакуированных обломков Су-24М. Ночью 2 декабря 2022 года экипаж фронтового бомбардировщика Су-24М группы "Вагнер" в составе командира Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина выполнял боевое задание в районе села Клещеевка Артёмовского (Бахмутского) района ДНР. В это время вооруженные формирования Украины предприняли попытку выбить штурмовые "Вагнера" с недавно занятых позиций в районе Клещеевки и для контратаки направили крупную бронетанковую колонну. Командир одного из штурмовых отрядов запросил поддержку с воздуха, и экипаж Су-24М был перенацелен на колонну противника. Для нанесения удара летчикам требовалось залететь за линию боевого соприкосновения на несколько километров. В момент разворота на боевой курс самолёт был подбит из ПЗРК. Летчики поняли, что бомбы до цели они донести уже не смогут, и через пять-семь секунд Су-24М врезался в скопление бронетехники. Спустя короткое время командир "Вагнера", запрашивающий поддержку с воздуха, доложил, что цель оказалась поражена, а натиск противника остановлен. Останки героически погибших летчиков были переданы украинской стороной через линию соприкосновения 15 декабря. По словам Пригожина, их тела были возвращены противником в гробах, покрытых флагами России и группы "Вагнер".

https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850093303.html

https://ria.ru/20230214/prigozhin-1851833605.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, евгений пригожин, су-24м, чвк "вагнер", безопасность, вооруженные силы украины