https://ria.ru/20230215/rutube-1852236189.html

Rutube объяснил блокировку видео о встрече Путина и Зюганова

Rutube объяснил блокировку видео о встрече Путина и Зюганова - РИА Новости, 15.02.2023

Rutube объяснил блокировку видео о встрече Путина и Зюганова

Публикация видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым была отклонена алгоритмом модерации автоматически в связи с... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:49

2023-02-15T17:49

2023-02-15T17:53

общество

россия

rutube

кпрф

госдума рф

геннадий зюганов

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Публикация видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым была отклонена алгоритмом модерации автоматически в связи с нарушением авторских и смежных прав, а не его содержанием, сейчас видео доступно, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. Видеохостинг Rutube отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, утверждает депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ). Отмечается, что видео встречи Владимира Путина и Геннадия Зюганова доступно во многих каналах на Rutube, включая "Россию 24", телеканал "МИР", "Коммерсантъ", "РЕН ТВ. Новости", LIFE.ru, Первый канал и другие. "Публикация видео на канале депутата Мосгордумы от КПРФ Николая Зубрилина была отклонена алгоритмом модерации автоматически в связи с нарушением авторских и смежных прав, а не его содержанием. На данный момент ролик доступен к просмотру на канале ввиду общественной значимости контента и отсутствия жалоб со стороны правообладателя", - подчеркивается в сообщении. Путин на встрече с Зюгановым в понедельник поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране.

https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, rutube, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, владимир путин