https://ria.ru/20230215/rutube-1852236189.html
Rutube объяснил блокировку видео о встрече Путина и Зюганова
Rutube объяснил блокировку видео о встрече Путина и Зюганова - РИА Новости, 15.02.2023
Rutube объяснил блокировку видео о встрече Путина и Зюганова
Публикация видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым была отклонена алгоритмом модерации автоматически в связи с... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:49
2023-02-15T17:49
2023-02-15T17:53
общество
россия
rutube
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Публикация видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым была отклонена алгоритмом модерации автоматически в связи с нарушением авторских и смежных прав, а не его содержанием, сейчас видео доступно, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. Видеохостинг Rutube отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, утверждает депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ). Отмечается, что видео встречи Владимира Путина и Геннадия Зюганова доступно во многих каналах на Rutube, включая "Россию 24", телеканал "МИР", "Коммерсантъ", "РЕН ТВ. Новости", LIFE.ru, Первый канал и другие. "Публикация видео на канале депутата Мосгордумы от КПРФ Николая Зубрилина была отклонена алгоритмом модерации автоматически в связи с нарушением авторских и смежных прав, а не его содержанием. На данный момент ролик доступен к просмотру на канале ввиду общественной значимости контента и отсутствия жалоб со стороны правообладателя", - подчеркивается в сообщении. Путин на встрече с Зюгановым в понедельник поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, rutube, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, владимир путин
Общество, Россия, Rutube, КПРФ, Госдума РФ, Геннадий Зюганов, Владимир Путин
17:49 15.02.2023 (обновлено: 17:53 15.02.2023)
Rutube объяснил блокировку видео о встрече Путина и Зюганова
Rutube автоматически отклонил видео о встрече Путина с Зюгановым из-за авторских прав
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Публикация видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым была отклонена алгоритмом модерации автоматически в связи с нарушением авторских и смежных прав, а не его содержанием, сейчас видео доступно, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга.
Видеохостинг Rutube отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, утверждает депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ). Отмечается, что видео встречи Владимира Путина и Геннадия Зюганова доступно во многих каналах на Rutube, включая "Россию 24", телеканал "МИР", "Коммерсантъ", "РЕН ТВ. Новости", LIFE.ru, Первый канал и другие.
"Публикация видео на канале депутата Мосгордумы от КПРФ Николая Зубрилина была отклонена алгоритмом модерации автоматически в связи с нарушением авторских и смежных прав, а не его содержанием. На данный момент ролик доступен к просмотру на канале ввиду общественной значимости контента и отсутствия жалоб со стороны правообладателя", - подчеркивается в сообщении.
Путин на встрече с Зюгановым в понедельник поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране.