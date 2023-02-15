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Биография Игоря Рудени

Биография Игоря Рудени - РИА Новости, 15.02.2023

Биография Игоря Рудени

Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T00:50

2023-02-15T00:50

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справки

игорь руденя

москва

тверская область

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Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве.В 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств (специальность – экономист-менеджер), в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.В 1986-1988 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР.В 1988-1991 годах проходил службу в Министерстве внутренних дел СССР.В 1991-1996 годах работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт".В 1996-2002 годах – генеральный директор ЗАО "Росзерно".В 2002-2005 годах – начальник департамента развития агропромышленного комплекса аппарата правительства РФ; заместитель директора департамента отраслевого развития правительства РФ.В 2005-2007 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства РФ.В 2007-2012 годах – директор департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства РФ; директор департамента агропромышленного комплекса правительства РФ.В 2012-2016 годах – генеральный директор ЗАО "Росзерно". 2 марта 2016 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Тверской области. 18 сентября 2016 года Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области. За него проголосовали 72,1% избирателей. 23 сентября официально вступил в должность губернатора Тверской области. 19 сентября 2021 года был переизбран на пост губернатора Тверской области, его поддержали 52,33% избирателей. 24 сентября Игорь Руденя официально вступил в должность губернатора региона на новый срок. Секретарь Тверского регионального отделения партии "Единая Россия".Член Высшего совета партии.Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2007).Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2012). Награжден орденом Почета (2008). Игорь Руденя женат, у него пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, игорь руденя, москва