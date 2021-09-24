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Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области
Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области - РИА Новости, 24.09.2021
Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области
Игорь Руденя, одержавший уверенную победу на выборах, официально вступил в должность губернатора Тверской области. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:00
2021-09-24T14:00
2021-09-24T14:00
тверская область
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единая россия
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Игорь Руденя, одержавший уверенную победу на выборах, официально вступил в должность губернатора Тверской области.Торжественная церемония прошла в Тверском академическом театре драмы при участии полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан региона, представителей региональных и федеральных органов власти, депутатов Заксобрания области, общественности.После внесения Государственного флага России, флага Тверской области, официальных символов власти – устава Тверской области и церемониального знака губернатора – председатель регионального избиркома Валентина Дронова огласила официальные итоги выборов, согласно которым Игорь Руденя набрал 52 процента голосов, что в 2,5 раза превышает результат второго кандидата.Далее Игорь Руденя принес присягу: "Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая в должность губернатора Тверской области, клянусь: верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав и законы Тверской области".Глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку, президента страны – за постоянное внимание к Тверской области, к проектам, направленным на развитие Верхневолжья.В завершении вновь избранный губернатор пообещал почетным гостям церемонии и всем жителям области оправдать оказанное доверие.Присутствовавший на церемонии полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, поздравив Игоря Руденю с вступлением в должность губернатора, отметил, что, по мнению экспертов, выборы проходили открыто, спокойно, в конструктивном ключе. Он также оценил успехи региона в развитии мер соцподдержки и демографической политики, позитивные изменения в сфере здравоохранения, внимание к модернизации общественного транспорта, ремонту дорог и мостов, газификации населенных пунктов и повышению эффективности ЖКХ. Щеголев особо подчеркнул усилия региона в области духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения культурно-исторического наследия.На прошедших 17-19 сентября выборах губернатора Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") одержал победу, набрав 52,33% голосов избирателей. Это его второй губернаторский срок. Он возглавляет Тверскую область с 23 сентября 2016 года.
https://ria.ru/20210921/vybory-1751144545.html
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политика, тверская область, единая россия, игорь руденя, россия
ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Игорь Руденя
, одержавший уверенную победу на выборах, официально вступил в должность губернатора Тверской области
.
Торжественная церемония прошла в Тверском академическом театре драмы при участии полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан региона, представителей региональных и федеральных органов власти, депутатов Заксобрания области, общественности.
После внесения Государственного флага России
, флага Тверской области, официальных символов власти – устава Тверской области и церемониального знака губернатора – председатель регионального избиркома Валентина Дронова огласила официальные итоги выборов, согласно которым Игорь Руденя набрал 52 процента голосов, что в 2,5 раза превышает результат второго кандидата.
Далее Игорь Руденя принес присягу: "Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая в должность губернатора Тверской области, клянусь: верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав и законы Тверской области".
Глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку, президента страны – за постоянное внимание к Тверской области, к проектам, направленным на развитие Верхневолжья.
"В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы. Результатом нашей общей работы должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе. Чтобы наши граждане связывали свое будущее и будущее своих детей и внуков с Тверской областью. А молодежь училась, работала, создавала семьи и растила детей на своей малой Родине", - сказал Руденя.
В завершении вновь избранный губернатор пообещал почетным гостям церемонии и всем жителям области оправдать оказанное доверие.
Присутствовавший на церемонии полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев
, поздравив Игоря Руденю с вступлением в должность губернатора, отметил, что, по мнению экспертов, выборы проходили открыто, спокойно, в конструктивном ключе. Он также оценил успехи региона в развитии мер соцподдержки и демографической политики, позитивные изменения в сфере здравоохранения, внимание к модернизации общественного транспорта, ремонту дорог и мостов, газификации населенных пунктов и повышению эффективности ЖКХ. Щеголев особо подчеркнул усилия региона в области духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения культурно-исторического наследия.
На прошедших 17-19 сентября выборах губернатора Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия
") одержал победу, набрав 52,33% голосов избирателей. Это его второй губернаторский срок. Он возглавляет Тверскую область с 23 сентября 2016 года.