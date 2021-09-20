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Руденя победил на выборах главы Тверской области
Руденя победил на выборах главы Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
Руденя победил на выборах главы Тверской области
Игорь Руденя ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора Тверской области с 52,33% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:00
2021-09-20T15:00
2021-09-20T15:05
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политика
тверская область
игорь руденя
кпрф
лдпр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Игорь Руденя ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора Тверской области с 52,33% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Людмила Воробьева (КПРФ) набирает 20,09% голосов избирателей, Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия - За правду") - 10,69%, Олег Горлов (ЛДПР) - 6,52%, Илья Клейменов ("Коммунисты России) - 6,3%.Руденя занимает пост губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.
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РИА Новости
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политика, тверская область, игорь руденя, кпрф, лдпр, коммунисты россии
15:00 20.09.2021 (обновлено: 15:05 20.09.2021)
Руденя победил на выборах главы Тверской области
Руденя победил на выборах губернатора Тверской области, набрав 52,33 процента голосов