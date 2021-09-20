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Руденя победил на выборах главы Тверской области

Руденя победил на выборах главы Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021

Руденя победил на выборах главы Тверской области

Игорь Руденя ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора Тверской области с 52,33% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:00

2021-09-20T15:00

2021-09-20T15:05

выборы в государственную думу

политика

тверская область

игорь руденя

кпрф

лдпр

коммунисты россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Игорь Руденя ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора Тверской области с 52,33% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Людмила Воробьева (КПРФ) набирает 20,09% голосов избирателей, Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия - За правду") - 10,69%, Олег Горлов (ЛДПР) - 6,52%, Илья Клейменов ("Коммунисты России) - 6,3%.Руденя занимает пост губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тверская область, игорь руденя, кпрф, лдпр, коммунисты россии