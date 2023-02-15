https://ria.ru/20230215/rol-1852264326.html

Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине

Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.02.2023

Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой роль Белоруссии в конфликте на Украине. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:26

2023-02-15T19:26

2023-02-15T19:26

в мире

белоруссия

польша

украина

йенс столтенберг

анджей дуда

александр лукашенко

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой роль Белоруссии в конфликте на Украине. Столтенберг провел в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе переговоры с президентом Польши. "Белоруссия продолжает принимать и поддерживать российские силы, углубляет политическую и военную интеграцию с Россией. Призываем Белоруссию перестать быть соучастником в войне", - сказал он на совместной с Дудой пресс-конференции по итогам переговоров. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Он отмечал также, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".

https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851875876.html

https://ria.ru/20230210/belorussiya-1851156164.html

белоруссия

польша

украина

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в мире, белоруссия, польша, украина, йенс столтенберг, анджей дуда, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр