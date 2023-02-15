Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/rol-1852264326.html
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой роль Белоруссии в конфликте на Украине. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:26
2023-02-15T19:26
в мире
белоруссия
польша
украина
йенс столтенберг
анджей дуда
александр лукашенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой роль Белоруссии в конфликте на Украине. Столтенберг провел в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе переговоры с президентом Польши. "Белоруссия продолжает принимать и поддерживать российские силы, углубляет политическую и военную интеграцию с Россией. Призываем Белоруссию перестать быть соучастником в войне", - сказал он на совместной с Дудой пресс-конференции по итогам переговоров. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Он отмечал также, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".
https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851875876.html
https://ria.ru/20230210/belorussiya-1851156164.html
белоруссия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_28282f4bdc501a0a3563817c490fcb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, украина, йенс столтенберг, анджей дуда, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Белоруссия, Польша, Украина, Йенс Столтенберг, Анджей Дуда, Александр Лукашенко, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:26 15.02.2023
 
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине

Генсек НАТО Столтенберг и глава Польши Дуда обсудили роль Минска в конфликте на Украине

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой роль Белоруссии в конфликте на Украине.
Столтенберг провел в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе переговоры с президентом Польши.
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 10:51
В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям
"Белоруссия продолжает принимать и поддерживать российские силы, углубляет политическую и военную интеграцию с Россией. Призываем Белоруссию перестать быть соучастником в войне", - сказал он на совместной с Дудой пресс-конференции по итогам переговоров.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Он отмечал также, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 14:25Союзное государство
Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву
 
В миреБелоруссияПольшаУкраинаЙенс СтолтенбергАнджей ДудаАлександр ЛукашенкоНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала