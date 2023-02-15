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Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой роль Белоруссии в конфликте на Украине. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:26
2023-02-15T19:26
2023-02-15T19:26
в мире
белоруссия
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йенс столтенберг
анджей дуда
александр лукашенко
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой роль Белоруссии в конфликте на Украине. Столтенберг провел в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе переговоры с президентом Польши. "Белоруссия продолжает принимать и поддерживать российские силы, углубляет политическую и военную интеграцию с Россией. Призываем Белоруссию перестать быть соучастником в войне", - сказал он на совместной с Дудой пресс-конференции по итогам переговоров. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Он отмечал также, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".
https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851875876.html
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в мире, белоруссия, польша, украина, йенс столтенберг, анджей дуда, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Белоруссия, Польша, Украина, Йенс Столтенберг, Анджей Дуда, Александр Лукашенко, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине
Генсек НАТО Столтенберг и глава Польши Дуда обсудили роль Минска в конфликте на Украине