https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852087905.html

Совфед предложит провести расследование подрыва "Северных потоков"

Совфед предложит провести расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 15.02.2023

Совфед предложит провести расследование подрыва "Северных потоков"

Совет Федерации предложит МИД РФ провести международное расследование по терактам на газопроводах "Северный поток" с учетом данных, изложенных американским... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:19

2023-02-15T10:19

2023-02-15T12:25

валентина матвиенко

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Совет Федерации предложит МИД РФ провести международное расследование по терактам на газопроводах "Северный поток" с учетом данных, изложенных американским журналистом Сеймуром Хершем, такое решение палата приняла в среду.В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин отметил, что в материале американского журналиста есть данные о том, что за диверсиями на газопроводах стоят США и их союзники."Предлагаю обратиться в МИД и инициировать независимое международное расследование", - сказал политик.Его поддержала Матвиенко: "Это неприкрытый акт государственного терроризма, нужно провести такое расследование".Карасин отметил, что представленные в расследовании данные "в очередной раз показали стремление США диктовать свою волю странам Европы и всего мира, их жажду тотального контроля и мирового господства". "Для достижения своих целей они готовы идти на совершение международных преступлений", - подчеркнул он.По словам сенатора, такая политика представляет опасность для всего существующего миропорядка и для каждого государства в отдельности.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/khersh-1852058881.html

https://ria.ru/20230212/diversii-1851490184.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"