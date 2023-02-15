https://ria.ru/20230215/psikholog-1852100443.html
Психолог, ударивший женщину на семинаре в Новгороде, принес извинения
Психолог, ударивший женщину на семинаре в Новгороде, принес извинения - РИА Новости, 15.02.2023
Психолог, ударивший женщину на семинаре в Новгороде, принес извинения
Психолог Сатья Дас извинился перед жительницей Великого Новгорода, которую он ударил сумкой по голове во время своего семинара. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:04
2023-02-15T11:04
2023-02-15T12:34
великий новгород
происшествия
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Психолог Сатья Дас извинился перед жительницей Великого Новгорода, которую он ударил сумкой по голове во время своего семинара. Как написала ранее одна из жительниц города в соцсети, на семинаре психолога Даса в Великом Новгороде 12 февраля одна из слушательниц начала кричать с места, ее пытались вывести, в итоге автор семинара ударил женщину по голове ее же сумкой. В соцсетях было опубликовано видео инцидента. В городском управлении МВД отмечали, что к ним не поступало обращений ни от организаторов, ни от участников семинара. "Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас", - прокомментировал Сатья Дас на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что в течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию, успокоить её не удалось. В итоге, отметил психолог, сказались накопленная усталость, напряжение от беседы с новгородкой и переживание за остальных участников лекции. "Это не оправдывает меня, при любых обстоятельствах подобное недопустимо", - подчеркнул психолог.
https://ria.ru/20221123/stalker-1833439709.html
https://rsport.ria.ru/20221021/figurka-1824576124.html
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великий новгород, происшествия, россия
Великий Новгород, Происшествия, Россия
11:04 15.02.2023 (обновлено: 12:34 15.02.2023)
Психолог, ударивший женщину на семинаре в Новгороде, принес извинения
Психолог Дас, ударивший женщину на семинаре в Великом Новгороде, принес извинения
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости.
Психолог Сатья Дас извинился
перед жительницей Великого Новгорода, которую он ударил сумкой по голове во время своего семинара.
Как написала ранее одна из жительниц города в соцсети, на семинаре психолога Даса в Великом Новгороде 12 февраля одна из слушательниц начала кричать с места, ее пытались вывести, в итоге автор семинара ударил женщину по голове ее же сумкой. В соцсетях было опубликовано видео инцидента. В городском управлении МВД отмечали, что к ним не поступало обращений ни от организаторов, ни от участников семинара.
"Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас", - прокомментировал Сатья Дас на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что в течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию, успокоить её не удалось. В итоге, отметил психолог, сказались накопленная усталость, напряжение от беседы с новгородкой и переживание за остальных участников лекции.
"Это не оправдывает меня, при любых обстоятельствах подобное недопустимо", - подчеркнул психолог.