https://ria.ru/20230215/poslanie-1852128444.html

СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина парламенту

СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина парламенту - РИА Новости, 15.02.2023

СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина парламенту

Представителей СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание президента России Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:21

2023-02-15T12:21

2023-02-15T13:07

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

госдума рф

совет федерации рф

послание президента федеральному собранию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234532_0:362:2968:2031_1920x0_80_0_0_44d0d61d4263edc43df9cadfec4191a7.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Представителей СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание президента России Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", — сказал он журналистам.По словам Пескова, они смогут работать, "смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу".Послание президента состоится 21 февраля в Гостином дворе. В Кремле ранее заявили, что в этом году в списках приглашенных появится "новая категория в силу специфики нынешнего момента", в том числе это могут быть участники российской военной операции на Украине. Кто именно, Песков не уточнил.В список недружественных входят 49 государств, включая США, Великобританию, страны Евросоюза.

https://ria.ru/20230214/poslanie-1851868399.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию