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СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина парламенту - РИА Новости, 15.02.2023
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СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина парламенту
СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина парламенту - РИА Новости, 15.02.2023
СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина парламенту
Представителей СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание президента России Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:21
2023-02-15T13:07
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
госдума рф
совет федерации рф
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Представителей СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание президента России Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", — сказал он журналистам.По словам Пескова, они смогут работать, "смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу".Послание президента состоится 21 февраля в Гостином дворе. В Кремле ранее заявили, что в этом году в списках приглашенных появится "новая категория в силу специфики нынешнего момента", в том числе это могут быть участники российской военной операции на Украине. Кто именно, Песков не уточнил.В список недружественных входят 49 государств, включая США, Великобританию, страны Евросоюза.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Послание президента Федеральному собранию
12:21 15.02.2023 (обновлено: 13:07 15.02.2023)
 
СМИ недружественных стран не пригласили на послание Путина парламенту

Песков заявил, что СМИ из недружественных России стран не аккредитуют на послание Путина

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Перед началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Перед началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Представителей СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание президента России Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, они смогут работать, "смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу".
Послание президента состоится 21 февраля в Гостином дворе. В Кремле ранее заявили, что в этом году в списках приглашенных появится "новая категория в силу специфики нынешнего момента", в том числе это могут быть участники российской военной операции на Украине. Кто именно, Песков не уточнил.
В список недружественных входят 49 государств, включая США, Великобританию, страны Евросоюза.
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