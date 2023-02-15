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Россия направила Турции 80 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.02.2023
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Россия направила Турции 80 тонн гуманитарной помощи
Россия направила Турции 80 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.02.2023
Россия направила Турции 80 тонн гуманитарной помощи
Посол Турции в Москве Мехмет Самсар сообщил, что из России на нужды в зоны бедствия в Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи и перечислено свыше одного... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:35
2023-02-15T14:37
в мире
турция
россия
москва
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Посол Турции в Москве Мехмет Самсар сообщил, что из России на нужды в зоны бедствия в Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи и перечислено свыше одного миллиона долларов. "До сегодняшнего дня из России на нужды зоны бедствия в Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи и перечислено свыше 1 миллиона долларов", - приводит слова Самсара агентство Anadolu. Турецкий дипломат напомнил, что уже в первый день бедствия состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. "Путин позвонил турецкому лидеру и выразил соболезнования, а также сообщил об отправке необходимой помощи. В рамках этих инициатив российские ведомства приняли незамедлительные меры и в первые же сутки направили тремя самолетами поисково-спасательную группировку в составе 150 человек, а также аэромобильный госпиталь с бригадой медиков", - рассказал дипломат. Самсар, отметил, что в тот же день по линии МЧС России в Турцию был направлен самолет для тушения пожара в порту Искендерун. По его словам, на второй день землетрясения на двух самолетах вылетел второй эшелон аэромобильной группировки в составе 50 человек. В целом до сегодняшнего дня в зоне бедствия в Турции находилось около 350 специалистов из РФ, в том числе поисково-спасательные команды и медики МЧС и Минобороны России, констатировал посол. Он отметил, что помощь пострадавшим регионам Турции направило и Минобороны РФ. "Два дня назад российское ведомство двумя самолетами отправило 500 палаток, 9 тысяч спальных мешков и 9 тысяч кроватей. Помощь предоставило накануне также МЧС РФ, в том числе свыше сотни зимних палаток, и также другие российские регионы, такие как Башкортостан, Якутия и Дагестан", - сказал Самсар. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.
https://realty.ria.ru/20230215/vosstanovlenie-1852132916.html
https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852102943.html
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в мире, турция, россия, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Россия, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:35 15.02.2023 (обновлено: 14:37 15.02.2023)
 
Россия направила Турции 80 тонн гуманитарной помощи

Посол Самсар: Россия направила Турции из-за землетрясения 80 тонн гуманитарной помощи

© Фото : МЧС РоссииРоссийские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег
Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : МЧС России
Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег. Архивное фото
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Посол Турции в Москве Мехмет Самсар сообщил, что из России на нужды в зоны бедствия в Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи и перечислено свыше одного миллиона долларов.
"До сегодняшнего дня из России на нужды зоны бедствия в Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи и перечислено свыше 1 миллиона долларов", - приводит слова Самсара агентство Anadolu.
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Турецкий дипломат напомнил, что уже в первый день бедствия состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Путин позвонил турецкому лидеру и выразил соболезнования, а также сообщил об отправке необходимой помощи. В рамках этих инициатив российские ведомства приняли незамедлительные меры и в первые же сутки направили тремя самолетами поисково-спасательную группировку в составе 150 человек, а также аэромобильный госпиталь с бригадой медиков", - рассказал дипломат.
Самсар, отметил, что в тот же день по линии МЧС России в Турцию был направлен самолет для тушения пожара в порту Искендерун.
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ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия
По его словам, на второй день землетрясения на двух самолетах вылетел второй эшелон аэромобильной группировки в составе 50 человек. В целом до сегодняшнего дня в зоне бедствия в Турции находилось около 350 специалистов из РФ, в том числе поисково-спасательные команды и медики МЧС и Минобороны России, констатировал посол.
Он отметил, что помощь пострадавшим регионам Турции направило и Минобороны РФ.
"Два дня назад российское ведомство двумя самолетами отправило 500 палаток, 9 тысяч спальных мешков и 9 тысяч кроватей. Помощь предоставило накануне также МЧС РФ, в том числе свыше сотни зимних палаток, и также другие российские регионы, такие как Башкортостан, Якутия и Дагестан", - сказал Самсар.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.
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В миреТурцияРоссияМоскваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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