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Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии - РИА Новости, 15.02.2023
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Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии
Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии - РИА Новости, 15.02.2023
Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии
Страны НАТО договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:09
2023-02-15T15:32
в мире
грузия
молдавия
нато
брюссель
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Страны НАТО договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса."Министры также обсудили наши обязательства по отношению к другим партнерам, которые находятся в опасности, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО", - сказал он.
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в мире, грузия, молдавия, нато, брюссель, йенс столтенберг
В мире, Грузия, Молдавия, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг
15:09 15.02.2023 (обновлено: 15:32 15.02.2023)
 
Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии

Столтенберг: страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Страны НАТО договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса.
"Министры также обсудили наши обязательства по отношению к другим партнерам, которые находятся в опасности, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО", - сказал он.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15:28
Министры обороны НАТО договорились наращивать производство боеприпасов
 
В миреГрузияМолдавияНАТОБрюссельЙенс Столтенберг
 
 
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