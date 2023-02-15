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Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии

Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии - РИА Новости, 15.02.2023

Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии

Страны НАТО договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:09

2023-02-15T15:09

2023-02-15T15:32

в мире

грузия

молдавия

нато

брюссель

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Страны НАТО договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса."Министры также обсудили наши обязательства по отношению к другим партнерам, которые находятся в опасности, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20230215/nato-1852193035.html

грузия

молдавия

брюссель

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в мире, грузия, молдавия, нато, брюссель, йенс столтенберг