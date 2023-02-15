https://ria.ru/20230215/parlament-1852069599.html

Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля, сообщил источник

Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2023

Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля, сообщил источник

Совет Федерации 22 февраля проведет внеплановое заседание, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:14

2023-02-15T08:14

2023-02-15T09:27

политика

госдума рф

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Совет Федерации 22 февраля проведет внеплановое заседание, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.В этот же день запланировано и заседание Госдумы.По словам сенатора Вячеслава Тимченко, заседание будет посвящено принятию законов об интеграции новых регионов в правовое поле России. Эти документы должны быть приняты до 1 марта, добавил он.Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, со своей стороны, уточнил, что на 22 февраля перенесут заседание, которое ранее планировалось на 1 марта. Он отметил, что это вызвано необходимостью оперативно, до конца месяца, рассмотреть два важных для бюджета страны закона. "Рассчитываем, что, учитывая их особое социальное значение, Государственная дума примет их к этому времени", — сказал Журавлев.В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий. Переходный период для интеграции новых регионов в российскую экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему, а также в систему органов государственной власти действует до 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20230213/sotspodderzhka-1851718418.html

https://ria.ru/20230112/putin-1844267014.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, госдума рф, россия, совет федерации рф