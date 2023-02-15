https://ria.ru/20230215/parlament-1852069599.html
Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля, сообщил источник
Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2023
Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля, сообщил источник
Совет Федерации 22 февраля проведет внеплановое заседание, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:14
2023-02-15T08:14
2023-02-15T09:27
политика
госдума рф
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Совет Федерации 22 февраля проведет внеплановое заседание, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.В этот же день запланировано и заседание Госдумы.По словам сенатора Вячеслава Тимченко, заседание будет посвящено принятию законов об интеграции новых регионов в правовое поле России. Эти документы должны быть приняты до 1 марта, добавил он.Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, со своей стороны, уточнил, что на 22 февраля перенесут заседание, которое ранее планировалось на 1 марта. Он отметил, что это вызвано необходимостью оперативно, до конца месяца, рассмотреть два важных для бюджета страны закона. "Рассчитываем, что, учитывая их особое социальное значение, Государственная дума примет их к этому времени", — сказал Журавлев.В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий. Переходный период для интеграции новых регионов в российскую экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему, а также в систему органов государственной власти действует до 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20230213/sotspodderzhka-1851718418.html
https://ria.ru/20230112/putin-1844267014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, россия, совет федерации рф
Политика, Госдума РФ, Россия, Совет Федерации РФ
08:14 15.02.2023 (обновлено: 09:27 15.02.2023)
Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля, сообщил источник
Совет Федерации соберется на внеплановое заседание 22 февраля
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Совет Федерации 22 февраля проведет внеплановое заседание, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.
В этот же день запланировано и заседание Госдумы
.
"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы", — сказал собеседник агентства.
По словам сенатора Вячеслава Тимченко
, заседание будет посвящено принятию законов об интеграции новых регионов в правовое поле России. Эти документы должны быть приняты до 1 марта, добавил он.
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев
, со своей стороны, уточнил, что на 22 февраля перенесут заседание, которое ранее планировалось на 1 марта. Он отметил, что это вызвано необходимостью оперативно, до конца месяца, рассмотреть два важных для бюджета страны закона.
"Рассчитываем, что, учитывая их особое социальное значение, Государственная дума примет их к этому времени", — сказал Журавлев.
В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.
Переходный период для интеграции новых регионов в российскую экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему, а также в систему органов государственной власти действует до 1 января 2026 года.