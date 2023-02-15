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ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег - РИА Новости, 15.02.2023
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ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег
ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег - РИА Новости, 15.02.2023
ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег
ЛДПР предлагает по аналогии с Казахстаном открывать счета в России при рождении детей, средства с которых они смогут получить по достижении 18 лет, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:55
2023-02-15T12:55
общество
россия
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
казахстан
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ЛДПР предлагает по аналогии с Казахстаном открывать счета в России при рождении детей, средства с которых они смогут получить по достижении 18 лет, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В Казахстане в число одобренных на референдуме конституционных поправок после беспорядков в январе 2022 года вошло положение, закрепляющее за народом страны право собственности на землю, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы. Эта норма получила практическое воплощение через программу "Нацфонд — детям", предполагающую отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального "нефтяного" фонда на счета детей до достижения ими 18 лет. "С самого рождения дети (в Казахстане - ред.) будут получать средства на индивидуальный свой счёт для того, чтобы достигнуть совершеннолетия и можно было пользоваться этими деньгами. Мы считаем, это очень интересно, очень странно работает. Мы с фракцией ЛДПР изучим, как это работает и предложим нашей стране реализовать этот проект, чтобы наши дети рождались, и тоже у них такие средства были до совершеннолетия", - сказал Нилов журналистам.
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общество, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, казахстан
Общество, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Казахстан
12:55 15.02.2023
 
ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег

ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег, как в Казахстане

© iStock.com / vgajicБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© iStock.com / vgajic
Беременная девушка. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ЛДПР предлагает по аналогии с Казахстаном открывать счета в России при рождении детей, средства с которых они смогут получить по достижении 18 лет, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
В Казахстане в число одобренных на референдуме конституционных поправок после беспорядков в январе 2022 года вошло положение, закрепляющее за народом страны право собственности на землю, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы. Эта норма получила практическое воплощение через программу "Нацфонд — детям", предполагающую отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального "нефтяного" фонда на счета детей до достижения ими 18 лет.
"С самого рождения дети (в Казахстане - ред.) будут получать средства на индивидуальный свой счёт для того, чтобы достигнуть совершеннолетия и можно было пользоваться этими деньгами. Мы считаем, это очень интересно, очень странно работает. Мы с фракцией ЛДПР изучим, как это работает и предложим нашей стране реализовать этот проект, чтобы наши дети рождались, и тоже у них такие средства были до совершеннолетия", - сказал Нилов журналистам.
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