https://ria.ru/20230215/otchisleniya-1852138139.html

ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег

ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег - РИА Новости, 15.02.2023

ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег

ЛДПР предлагает по аналогии с Казахстаном открывать счета в России при рождении детей, средства с которых они смогут получить по достижении 18 лет, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:55

2023-02-15T12:55

2023-02-15T12:55

общество

россия

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

казахстан

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ЛДПР предлагает по аналогии с Казахстаном открывать счета в России при рождении детей, средства с которых они смогут получить по достижении 18 лет, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В Казахстане в число одобренных на референдуме конституционных поправок после беспорядков в январе 2022 года вошло положение, закрепляющее за народом страны право собственности на землю, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы. Эта норма получила практическое воплощение через программу "Нацфонд — детям", предполагающую отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального "нефтяного" фонда на счета детей до достижения ими 18 лет. "С самого рождения дети (в Казахстане - ред.) будут получать средства на индивидуальный свой счёт для того, чтобы достигнуть совершеннолетия и можно было пользоваться этими деньгами. Мы считаем, это очень интересно, очень странно работает. Мы с фракцией ЛДПР изучим, как это работает и предложим нашей стране реализовать этот проект, чтобы наши дети рождались, и тоже у них такие средства были до совершеннолетия", - сказал Нилов журналистам.

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россия

казахстан

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общество, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, казахстан