https://ria.ru/20230215/otchisleniya-1852138139.html
ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег
ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег - РИА Новости, 15.02.2023
ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег
ЛДПР предлагает по аналогии с Казахстаном открывать счета в России при рождении детей, средства с которых они смогут получить по достижении 18 лет, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:55
2023-02-15T12:55
2023-02-15T12:55
общество
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ярослав нилов
лдпр
госдума рф
казахстан
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ЛДПР предлагает по аналогии с Казахстаном открывать счета в России при рождении детей, средства с которых они смогут получить по достижении 18 лет, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В Казахстане в число одобренных на референдуме конституционных поправок после беспорядков в январе 2022 года вошло положение, закрепляющее за народом страны право собственности на землю, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы. Эта норма получила практическое воплощение через программу "Нацфонд — детям", предполагающую отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального "нефтяного" фонда на счета детей до достижения ими 18 лет. "С самого рождения дети (в Казахстане - ред.) будут получать средства на индивидуальный свой счёт для того, чтобы достигнуть совершеннолетия и можно было пользоваться этими деньгами. Мы считаем, это очень интересно, очень странно работает. Мы с фракцией ЛДПР изучим, как это работает и предложим нашей стране реализовать этот проект, чтобы наши дети рождались, и тоже у них такие средства были до совершеннолетия", - сказал Нилов журналистам.
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общество, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, казахстан
Общество, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Казахстан
ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег
ЛДПР предложила открывать счета детям при рождении для отчисления денег, как в Казахстане
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ЛДПР предлагает по аналогии с Казахстаном открывать счета в России при рождении детей, средства с которых они смогут получить по достижении 18 лет, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
В Казахстане в число одобренных на референдуме конституционных поправок после беспорядков в январе 2022 года вошло положение, закрепляющее за народом страны право собственности на землю, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы. Эта норма получила практическое воплощение через программу "Нацфонд — детям", предполагающую отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального "нефтяного" фонда на счета детей до достижения ими 18 лет.
"С самого рождения дети (в Казахстане - ред.) будут получать средства на индивидуальный свой счёт для того, чтобы достигнуть совершеннолетия и можно было пользоваться этими деньгами. Мы считаем, это очень интересно, очень странно работает. Мы с фракцией ЛДПР изучим, как это работает и предложим нашей стране реализовать этот проект, чтобы наши дети рождались, и тоже у них такие средства были до совершеннолетия", - сказал Нилов журналистам.