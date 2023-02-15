Рейтинг@Mail.ru
Казахстан еще продолжает переговоры по поставкам нефти в Германию - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/neft-1852142797.html
Казахстан еще продолжает переговоры по поставкам нефти в Германию
Казахстан еще продолжает переговоры по поставкам нефти в Германию - РИА Новости, 15.02.2023
Казахстан еще продолжает переговоры по поставкам нефти в Германию
Поставки нефти из Казахстана в Германию, начало которых ранее планировалось на первую половину февраля по нефтепроводу "Дружба", еще не запущены - технических... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:14
2023-02-15T13:14
экономика
цены на нефть
казахстан
германия
астана
транснефть
казтрансойл
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_2557299f7ef3224ce023243ba933b783.jpg
АСТАНА, 15 фев - РИА Новости. Поставки нефти из Казахстана в Германию, начало которых ранее планировалось на первую половину февраля по нефтепроводу "Дружба", еще не запущены - технических проблем для начала прокачки нет, но покупатель и поставщик сырья продолжают коммерческие переговоры, сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Асхат Хасенов. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в начале февраля заявлял, что республика отправит первые 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии в первой половине февраля. "В графике транспортировки этот объем на февраль заявлен. Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти (…). Технических каких-либо ограничений нет. В ходе первых переговоров исторически очень много вопросов возникает, они требуют определенного времени (…). То есть с графика этот объем они (поставщики - ред.) не снимают, и до конца февраля пока каких-то ограничений не видим", - сказал Хасенов на пресс-конференции в среду в Астане. "Мы через (нефтепровод - ред.) "Атырау - Самара" подключаемся к нефтепроводу "Дружба", информацию тоже из СМИ по обстрелу мы читали, но уполномоченная транспортирующая компания – "Транснефть" – никаких ограничений по техническим условиям нам не давала. Таким образом, мы преград сегодня не видим, идут коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем", - добавил он. "Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и сама компания в Казахстане. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале, в том числе 20 тысяч - только в январе. Правительство Германии в сентябре заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.
https://ria.ru/20230213/mestorozhdeniya-1851786486.html
https://ria.ru/20230212/urals-1851545393.html
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851920477.html
казахстан
германия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:0:1959:1469_1920x0_80_0_0_d26b4bc59079b917a3b0e98f746693fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, казахстан, германия, астана, транснефть, казтрансойл, в мире, нефтепровод "дружба"
Экономика, Цены на нефть, Казахстан, Германия, Астана, Транснефть, КазТрансОйл, В мире, Нефтепровод "Дружба"
13:14 15.02.2023
 
Казахстан еще продолжает переговоры по поставкам нефти в Германию

Поставки нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" не начаты, ведутся переговоры

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 15 фев - РИА Новости. Поставки нефти из Казахстана в Германию, начало которых ранее планировалось на первую половину февраля по нефтепроводу "Дружба", еще не запущены - технических проблем для начала прокачки нет, но покупатель и поставщик сырья продолжают коммерческие переговоры, сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Асхат Хасенов.
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в начале февраля заявлял, что республика отправит первые 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии в первой половине февраля.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 18:54
Узбекистан опроверг сообщения о передаче России месторождений нефти и газа
"В графике транспортировки этот объем на февраль заявлен. Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти (…). Технических каких-либо ограничений нет. В ходе первых переговоров исторически очень много вопросов возникает, они требуют определенного времени (…). То есть с графика этот объем они (поставщики - ред.) не снимают, и до конца февраля пока каких-то ограничений не видим", - сказал Хасенов на пресс-конференции в среду в Астане.
"Мы через (нефтепровод - ред.) "Атырау - Самара" подключаемся к нефтепроводу "Дружба", информацию тоже из СМИ по обстрелу мы читали, но уполномоченная транспортирующая компания – "Транснефть" – никаких ограничений по техническим условиям нам не давала. Таким образом, мы преград сегодня не видим, идут коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем", - добавил он.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 17:41
В Госдуму внесли проект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals
"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и сама компания в Казахстане. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале, в том числе 20 тысяч - только в январе.
Правительство Германии в сентябре заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 13:17Специальная военная операция на Украине
В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине
 
ЭкономикаЦены на нефтьКазахстанГерманияАстанаТранснефтьКазТрансОйлВ миреНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала