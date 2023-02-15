Казахстан еще продолжает переговоры по поставкам нефти в Германию
Поставки нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" не начаты, ведутся переговоры
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
АСТАНА, 15 фев - РИА Новости. Поставки нефти из Казахстана в Германию, начало которых ранее планировалось на первую половину февраля по нефтепроводу "Дружба", еще не запущены - технических проблем для начала прокачки нет, но покупатель и поставщик сырья продолжают коммерческие переговоры, сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Асхат Хасенов.
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в начале февраля заявлял, что республика отправит первые 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии в первой половине февраля.
"В графике транспортировки этот объем на февраль заявлен. Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти (…). Технических каких-либо ограничений нет. В ходе первых переговоров исторически очень много вопросов возникает, они требуют определенного времени (…). То есть с графика этот объем они (поставщики - ред.) не снимают, и до конца февраля пока каких-то ограничений не видим", - сказал Хасенов на пресс-конференции в среду в Астане.
"Мы через (нефтепровод - ред.) "Атырау - Самара" подключаемся к нефтепроводу "Дружба", информацию тоже из СМИ по обстрелу мы читали, но уполномоченная транспортирующая компания – "Транснефть" – никаких ограничений по техническим условиям нам не давала. Таким образом, мы преград сегодня не видим, идут коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем", - добавил он.
"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и сама компания в Казахстане. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале, в том числе 20 тысяч - только в январе.
Правительство Германии в сентябре заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.