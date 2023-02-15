https://ria.ru/20230215/nauka-1852133210.html

Россия потратит 1,2 триллиона рублей на развитие науки

Россия потратит 1,2 триллиона рублей на развитие науки - РИА Новости, 15.02.2023

Россия потратит 1,2 триллиона рублей на развитие науки

Расходы по госпрограмме "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2023 году составят 1,2 триллиона рублей, почти половина из них будет направлена РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:43

2023-02-15T12:43

2023-02-15T12:43

наука

россия

дмитрий чернышенко

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Расходы по госпрограмме "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2023 году составят 1,2 триллиона рублей, почти половина из них будет направлена на исследования и разработки, следует из презентации, которую вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко продемонстрировал на заседании Совета Федерации. "Приоритизированы расходы государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на 2023 год. 1,2 трлн руб. Из них 559 млрд (46,6%) - научные исследования и разработки", - говорится в представленной вице-премьером в среду презентации. Аналогичные средства будут расходоваться на науку ежегодно, добавил Чернышенко. Он уточнил, что в новой программе собраны все средства на гражданскую науку. Объединены 34 ранее разрозненные госпрограммы, пояснил вице-премьер. По словам Чернышенко, в 2023 и 2024 годах на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня будет направлено свыше 4,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230215/meteorit-1852065293.html

https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

наука, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, общество