https://ria.ru/20230215/nauka-1852133210.html
Россия потратит 1,2 триллиона рублей на развитие науки
Россия потратит 1,2 триллиона рублей на развитие науки - РИА Новости, 15.02.2023
Россия потратит 1,2 триллиона рублей на развитие науки
Расходы по госпрограмме "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2023 году составят 1,2 триллиона рублей, почти половина из них будет направлена РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:43
2023-02-15T12:43
2023-02-15T12:43
наука
россия
дмитрий чернышенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Расходы по госпрограмме "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2023 году составят 1,2 триллиона рублей, почти половина из них будет направлена на исследования и разработки, следует из презентации, которую вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко продемонстрировал на заседании Совета Федерации. "Приоритизированы расходы государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на 2023 год. 1,2 трлн руб. Из них 559 млрд (46,6%) - научные исследования и разработки", - говорится в представленной вице-премьером в среду презентации. Аналогичные средства будут расходоваться на науку ежегодно, добавил Чернышенко. Он уточнил, что в новой программе собраны все средства на гражданскую науку. Объединены 34 ранее разрозненные госпрограммы, пояснил вице-премьер. По словам Чернышенко, в 2023 и 2024 годах на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня будет направлено свыше 4,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852065293.html
https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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наука, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, общество
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ, Общество
Россия потратит 1,2 триллиона рублей на развитие науки
Вице-премьер Чернышенко: Россия потратит 1,2 триллиона рублей на науку в 2023 году
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Расходы по госпрограмме "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2023 году составят 1,2 триллиона рублей, почти половина из них будет направлена на исследования и разработки, следует из презентации, которую вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко продемонстрировал на заседании Совета Федерации.
"Приоритизированы расходы государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на 2023 год. 1,2 трлн руб. Из них 559 млрд (46,6%) - научные исследования и разработки", - говорится в представленной вице-премьером в среду презентации.
Аналогичные средства будут расходоваться на науку ежегодно, добавил Чернышенко. Он уточнил, что в новой программе собраны все средства на гражданскую науку. Объединены 34 ранее разрозненные госпрограммы, пояснил вице-премьер.
По словам Чернышенко, в 2023 и 2024 годах на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня будет направлено свыше 4,6 миллиарда рублей.