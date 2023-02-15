https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса - РИА Новости, 15.02.2023
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса
Польша предлагает создать склады вооружения НАТО на восточном фланге альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:24
2023-02-15T19:24
2023-02-15T19:24
в мире
польша
анджей дуда
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йенс столтенберг
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польша предлагает создать склады вооружения НАТО на восточном фланге альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение. "Мы хотели бы, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов вооружения Североатлантического союза, чтобы там было складировано вооружение. Чтобы на случай какого-либо нападения оно находилось в распоряжении союзнических сил, которые находятся на этой территории или которые прибудут на эту территорию", - сказал Дуда. "Естественно, что если инфраструктура будет на месте, то прибытие сил возможно намного быстрее, если не надо транспортировать всей инфраструктуры", - добавил он. Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что НАТО рассматривает вопрос создания общих складов вооружения.
https://ria.ru/20230215/nato-1852263304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда, нато, йенс столтенберг, брюссель
В мире, Польша, Анджей Дуда, НАТО, Йенс Столтенберг, Брюссель
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса
Президент Польши Дуда предложил создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса
ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польша предлагает создать склады вооружения НАТО на восточном фланге альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Выступление Дуды транслирует Польское телевидение.
"Мы хотели бы, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов вооружения Североатлантического союза, чтобы там было складировано вооружение. Чтобы на случай какого-либо нападения оно находилось в распоряжении союзнических сил, которые находятся на этой территории или которые прибудут на эту территорию", - сказал Дуда.
"Естественно, что если инфраструктура будет на месте, то прибытие сил возможно намного быстрее, если не надо транспортировать всей инфраструктуры", - добавил он.
Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
сообщил, что НАТО рассматривает вопрос создания общих складов вооружения.