https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html

Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса

Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса - РИА Новости, 15.02.2023

Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса

Польша предлагает создать склады вооружения НАТО на восточном фланге альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:24

2023-02-15T19:24

2023-02-15T19:24

в мире

польша

анджей дуда

нато

йенс столтенберг

брюссель

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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польша предлагает создать склады вооружения НАТО на восточном фланге альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение. "Мы хотели бы, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов вооружения Североатлантического союза, чтобы там было складировано вооружение. Чтобы на случай какого-либо нападения оно находилось в распоряжении союзнических сил, которые находятся на этой территории или которые прибудут на эту территорию", - сказал Дуда. "Естественно, что если инфраструктура будет на месте, то прибытие сил возможно намного быстрее, если не надо транспортировать всей инфраструктуры", - добавил он. Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что НАТО рассматривает вопрос создания общих складов вооружения.

https://ria.ru/20230215/nato-1852263304.html

https://ria.ru/20230215/istrebiteli-1852217668.html

польша

брюссель

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, анджей дуда, нато, йенс столтенберг, брюссель