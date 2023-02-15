Рейтинг@Mail.ru
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса - РИА Новости, 15.02.2023
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса
Польша предлагает создать склады вооружения НАТО на восточном фланге альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:24
2023-02-15T19:24
в мире
польша
анджей дуда
нато
йенс столтенберг
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_90738cacedacd3c86ff2dc1f58e64467.jpg
ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польша предлагает создать склады вооружения НАТО на восточном фланге альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение. "Мы хотели бы, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов вооружения Североатлантического союза, чтобы там было складировано вооружение. Чтобы на случай какого-либо нападения оно находилось в распоряжении союзнических сил, которые находятся на этой территории или которые прибудут на эту территорию", - сказал Дуда. "Естественно, что если инфраструктура будет на месте, то прибытие сил возможно намного быстрее, если не надо транспортировать всей инфраструктуры", - добавил он. Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что НАТО рассматривает вопрос создания общих складов вооружения.
https://ria.ru/20230215/nato-1852263304.html
https://ria.ru/20230215/istrebiteli-1852217668.html
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7622e1a57e416077a4cc241ac4b10fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, анджей дуда, нато, йенс столтенберг, брюссель
В мире, Польша, Анджей Дуда, НАТО, Йенс Столтенберг, Брюссель
19:24 15.02.2023
 
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса

Президент Польши Дуда предложил создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польша предлагает создать склады вооружения НАТО на восточном фланге альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Выступление Дуды транслирует Польское телевидение.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 19:20
Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг
"Мы хотели бы, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов вооружения Североатлантического союза, чтобы там было складировано вооружение. Чтобы на случай какого-либо нападения оно находилось в распоряжении союзнических сил, которые находятся на этой территории или которые прибудут на эту территорию", - сказал Дуда.
"Естественно, что если инфраструктура будет на месте, то прибытие сил возможно намного быстрее, если не надо транспортировать всей инфраструктуры", - добавил он.
Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что НАТО рассматривает вопрос создания общих складов вооружения.
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 16:54Специальная военная операция на Украине
Власти Польши заявили, что у них слишком мало истребителей, чтобы делиться
 
В миреПольшаАнджей ДудаНАТОЙенс СтолтенбергБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала