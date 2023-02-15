https://ria.ru/20230215/nato-1852263304.html

Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг

Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.02.2023

Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша играет значительную роль в оказании военной поддержки Киеву, благодаря "зонтику безопасности" НАТО. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:20

2023-02-15T19:20

2023-02-15T19:20

в мире

украина

польша

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша играет значительную роль в оказании военной поддержки Киеву, благодаря "зонтику безопасности" НАТО. Столтенберг провел в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. "Мы должны быстрее поставлять оружие и боеприпасы Украине… Польша играет в этом (в военной поддержке Украины – ред.) значительную роль, в том числе поставляя военное оборудование, осуществляя подготовку, оказывая экономическую и гуманитарную помощь. Зонтик безопасности НАТО позволяет Польше играть жизненно важную роль", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с Дудой. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852241353.html

https://ria.ru/20230215/istrebiteli-1852217668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, польша, йенс столтенберг, нато