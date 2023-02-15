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Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.02.2023
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Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг
Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.02.2023
Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша играет значительную роль в оказании военной поддержки Киеву, благодаря "зонтику безопасности" НАТО. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:20
2023-02-15T19:20
в мире
украина
польша
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша играет значительную роль в оказании военной поддержки Киеву, благодаря "зонтику безопасности" НАТО. Столтенберг провел в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. "Мы должны быстрее поставлять оружие и боеприпасы Украине… Польша играет в этом (в военной поддержке Украины – ред.) значительную роль, в том числе поставляя военное оборудование, осуществляя подготовку, оказывая экономическую и гуманитарную помощь. Зонтик безопасности НАТО позволяет Польше играть жизненно важную роль", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с Дудой. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852241353.html
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в мире, украина, польша, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Польша, Йенс Столтенберг, НАТО
19:20 15.02.2023
 
Польша помогает Украине, благодаря "зонтику" НАТО, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: Польша оказывает поддержку Украине, благодаря "зонтику" альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша играет значительную роль в оказании военной поддержки Киеву, благодаря "зонтику безопасности" НАТО.
Столтенберг провел в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 18:04
Шеф Пентагона рассказал о задаче США и союзников по поддержке Украины
"Мы должны быстрее поставлять оружие и боеприпасы Украине… Польша играет в этом (в военной поддержке Украины – ред.) значительную роль, в том числе поставляя военное оборудование, осуществляя подготовку, оказывая экономическую и гуманитарную помощь. Зонтик безопасности НАТО позволяет Польше играть жизненно важную роль", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с Дудой.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 16:54Специальная военная операция на Украине
Власти Польши заявили, что у них слишком мало истребителей, чтобы делиться
 
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