https://ria.ru/20230215/nato-1852203723.html

Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса

Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса - РИА Новости, 15.02.2023

Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса

Планка расходов на оборону на уровне 2% ВВП, принятая странами НАТО в 2014 году, должна стать не потолком, а минимальным уровнем, считает генсек альянса Йенс... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:07

2023-02-15T16:07

2023-02-15T16:07

в мире

вильнюс

брюссель

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Планка расходов на оборону на уровне 2% ВВП, принятая странами НАТО в 2014 году, должна стать не потолком, а минимальным уровнем, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы сейчас проводим переговоры с союзниками по альянсу, так как решение о 2% ВВП было принято в 2014 году и действует до 2024 года. Но на саммите в Вильнюсе в июле мы должны взять на себя более высокие обязательства… Очевидно, что надо тратить больше, и нам надо считать 2% не потолком, а минимумом", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран НАТО. Он добавил, что соответствующие решения будут приняты на саммите организации в Вильнюсе в июле этого года.

https://ria.ru/20230215/tekhnika-1852190497.html

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в мире, вильнюс, брюссель, йенс столтенберг, нато