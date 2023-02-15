https://ria.ru/20230215/nato-1852203723.html
Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса
Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса - РИА Новости, 15.02.2023
Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса
Планка расходов на оборону на уровне 2% ВВП, принятая странами НАТО в 2014 году, должна стать не потолком, а минимальным уровнем, считает генсек альянса Йенс... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:07
2023-02-15T16:07
2023-02-15T16:07
в мире
вильнюс
брюссель
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824956939_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_831a1f1ee0dd29e6d3edbece1818ca11.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Планка расходов на оборону на уровне 2% ВВП, принятая странами НАТО в 2014 году, должна стать не потолком, а минимальным уровнем, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы сейчас проводим переговоры с союзниками по альянсу, так как решение о 2% ВВП было принято в 2014 году и действует до 2024 года. Но на саммите в Вильнюсе в июле мы должны взять на себя более высокие обязательства… Очевидно, что надо тратить больше, и нам надо считать 2% не потолком, а минимумом", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран НАТО. Он добавил, что соответствующие решения будут приняты на саммите организации в Вильнюсе в июле этого года.
https://ria.ru/20230215/tekhnika-1852190497.html
вильнюс
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824956939_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_8f7cbe21b6465755cf4ac0407e5eaa19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Вильнюс, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса
Генсек НАТО Столтенберг: два процента ВВП расходов на оборону должны стать нижней планкой