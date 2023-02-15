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Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса - РИА Новости, 15.02.2023
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Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса
Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса - РИА Новости, 15.02.2023
Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса
Планка расходов на оборону на уровне 2% ВВП, принятая странами НАТО в 2014 году, должна стать не потолком, а минимальным уровнем, считает генсек альянса Йенс... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:07
2023-02-15T16:07
в мире
вильнюс
брюссель
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Планка расходов на оборону на уровне 2% ВВП, принятая странами НАТО в 2014 году, должна стать не потолком, а минимальным уровнем, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы сейчас проводим переговоры с союзниками по альянсу, так как решение о 2% ВВП было принято в 2014 году и действует до 2024 года. Но на саммите в Вильнюсе в июле мы должны взять на себя более высокие обязательства… Очевидно, что надо тратить больше, и нам надо считать 2% не потолком, а минимумом", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран НАТО. Он добавил, что соответствующие решения будут приняты на саммите организации в Вильнюсе в июле этого года.
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в мире, вильнюс, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Вильнюс, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
16:07 15.02.2023
 
Генсек НАТО назвал нижнюю планку расходов на оборону для стран альянса

Генсек НАТО Столтенберг: два процента ВВП расходов на оборону должны стать нижней планкой

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Планка расходов на оборону на уровне 2% ВВП, принятая странами НАТО в 2014 году, должна стать не потолком, а минимальным уровнем, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы сейчас проводим переговоры с союзниками по альянсу, так как решение о 2% ВВП было принято в 2014 году и действует до 2024 года. Но на саммите в Вильнюсе в июле мы должны взять на себя более высокие обязательства… Очевидно, что надо тратить больше, и нам надо считать 2% не потолком, а минимумом", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран НАТО.
Он добавил, что соответствующие решения будут приняты на саммите организации в Вильнюсе в июле этого года.
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В миреВильнюсБрюссельЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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