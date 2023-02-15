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НАТО готовит Европу к отправке на войну - РИА Новости, 15.02.2023
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НАТО готовит Европу к отправке на войну
НАТО готовит Европу к отправке на войну - РИА Новости, 15.02.2023
НАТО готовит Европу к отправке на войну
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что на днях министры обороны стран — членов НАТО подпишут секретный документ, в котором будут... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:00
2023-02-15T08:02
авторы
европа
россия
брюссель
нато
вооруженные силы украины
вашингтон (город)
сша
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Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что на днях министры обороны стран — членов НАТО подпишут секретный документ, в котором будут очерчены действия альянса в условиях одновременного вовлечения в высокоинтенсивный конфликт в рамках пятой статьи устава организации, а также — что самое интересное — в события, не подпадающие под действие данного пункта.Статья пятая устава НАТО — тот самый знаменитый пункт о коллективной обороне, когда агрессия в отношении одного из членов альянса рассматривается как нападение на организацию в целом, что влечет за собой совместный ответ на агрессию.О том, что на самом деле данная статья представляет собой филькину грамоту и у НАТО при желании всегда будет возможность уклониться от вмешательства в любой конфликт, говорится уже давно и многими. Но инсайд Bloomberg указывает на то, что в Брюсселе активно стелют соломку именно под такое развитие событий — когда некоторые члены альянса окажутся вовлечены в некие боевые действия, в отношении которых НАТО не будет задействовать пятую статью.Искать причину данных телодвижений долго не приходится, она лежит на поверхности — Украина. Чем дальше, тем яснее, что Запад попал там в ловушку: он поставил все на военную победу над Россией, но с ней явно не складывается. Последние недели самые влиятельные и мейнстримные мировые ресурсы все чаще и все более открыто пишут, что ВСУ обречены на поражение и никакие поставки западной техники их не спасут.Ставка США и Европы на победу над Россией руками украинцев уже фактически бита, а значит, на повестке дня острее встает вопрос, что делать дальше.Если бы события происходили несколько лет назад, Запад взял бы передышку, отступил для военной и политической перегруппировки, чтобы через какое-то время попробовать снова. Именно данную тактику мы наблюдали довольно много лет, когда после каждого жесткого, но безрезультатного наката на нашу страну следовал период относительного затишья и даже попыток урегулирования отношений между странами.Проблема в том, что на этот раз у Запада нет времени: мировая глобальная система, лидером и главным выгодополучателем которой он является, рассыпается, причем все быстрее. Он не может себе позволить паузу и не может себе позволить отступить. Единственный выход: продолжать начатое. А в свете истощающегося украинского мобилизационного резерва необходимо искать новое пушечное мясо, и его источник очевиден — страны НАТО.Но тут вступают в дело внутренние тонкости отношений в Североатлантическом альянсе. Лидером и фактическим хозяином организации являются Соединенные Штаты. У них прямой интерес, который они уже и не скрывают, — бросить Европу в топку войны с Россией (получив благодаря этому серьезные экономические выгоды), но при этом самим избежать прямого военного столкновения с Москвой, поскольку за этим неизбежно последует глобальная ядерная катастрофа.Озвученные Bloomberg планы НАТО нацелены на решение именно данной задачи. С одной стороны, идет активная подготовка процедур игнорирования пятой статьи в случае военных действий с участием стран — членов организации. С другой, тот же секретный документ в значительной своей части — по сведениям информационного агентства — посвящен "достижению целей по расходам на оборону", то бишь раскулачиванию наиболее богатеньких членов, которые много лет упорно уклонялись от выделения на военные нужды пресловутых двух процентов от ВВП.Понятно, что первыми в очереди на жертвоприношение стоят поляки и прочие восточноевропейцы. Но нет сомнений, что у Штатов далекоидущие планы в отношении и Западной Европы. А с учетом успехов Вашингтона по подчинению тамошних элит и направлению этих стран по откровенно самоубийственному пути планы американцев по очередной в истории отправке Старого Света в мясорубку на Восточном фронте могут и реализоваться.
https://ria.ru/20230214/nato-1852005555.html
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Ирина Алкснис
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авторы, европа, россия, брюссель, нато, вооруженные силы украины, вашингтон (город), сша, америка
Авторы, Европа, Россия, Брюссель, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вашингтон (город), США, Америка
08:00 15.02.2023 (обновлено: 08:02 15.02.2023)
 

НАТО готовит Европу к отправке на войну

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что на днях министры обороны стран — членов НАТО подпишут секретный документ, в котором будут очерчены действия альянса в условиях одновременного вовлечения в высокоинтенсивный конфликт в рамках пятой статьи устава организации, а также — что самое интересное — в события, не подпадающие под действие данного пункта.
Статья пятая устава НАТО — тот самый знаменитый пункт о коллективной обороне, когда агрессия в отношении одного из членов альянса рассматривается как нападение на организацию в целом, что влечет за собой совместный ответ на агрессию.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 17:57
Bloomberg сообщил о планах НАТО внести правки в секретное руководство
О том, что на самом деле данная статья представляет собой филькину грамоту и у НАТО при желании всегда будет возможность уклониться от вмешательства в любой конфликт, говорится уже давно и многими. Но инсайд Bloomberg указывает на то, что в Брюсселе активно стелют соломку именно под такое развитие событий — когда некоторые члены альянса окажутся вовлечены в некие боевые действия, в отношении которых НАТО не будет задействовать пятую статью.
Искать причину данных телодвижений долго не приходится, она лежит на поверхности — Украина. Чем дальше, тем яснее, что Запад попал там в ловушку: он поставил все на военную победу над Россией, но с ней явно не складывается. Последние недели самые влиятельные и мейнстримные мировые ресурсы все чаще и все более открыто пишут, что ВСУ обречены на поражение и никакие поставки западной техники их не спасут.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
Англосаксы гонят европейцев на войну
Ставка США и Европы на победу над Россией руками украинцев уже фактически бита, а значит, на повестке дня острее встает вопрос, что делать дальше.
Если бы события происходили несколько лет назад, Запад взял бы передышку, отступил для военной и политической перегруппировки, чтобы через какое-то время попробовать снова. Именно данную тактику мы наблюдали довольно много лет, когда после каждого жесткого, но безрезультатного наката на нашу страну следовал период относительного затишья и даже попыток урегулирования отношений между странами.
Проблема в том, что на этот раз у Запада нет времени: мировая глобальная система, лидером и главным выгодополучателем которой он является, рассыпается, причем все быстрее. Он не может себе позволить паузу и не может себе позволить отступить. Единственный выход: продолжать начатое. А в свете истощающегося украинского мобилизационного резерва необходимо искать новое пушечное мясо, и его источник очевиден — страны НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 15:57
Журналист вышел из себя после слов офицера ЦРУ о нападении на члена НАТО
Но тут вступают в дело внутренние тонкости отношений в Североатлантическом альянсе. Лидером и фактическим хозяином организации являются Соединенные Штаты. У них прямой интерес, который они уже и не скрывают, — бросить Европу в топку войны с Россией (получив благодаря этому серьезные экономические выгоды), но при этом самим избежать прямого военного столкновения с Москвой, поскольку за этим неизбежно последует глобальная ядерная катастрофа.
Озвученные Bloomberg планы НАТО нацелены на решение именно данной задачи. С одной стороны, идет активная подготовка процедур игнорирования пятой статьи в случае военных действий с участием стран — членов организации. С другой, тот же секретный документ в значительной своей части — по сведениям информационного агентства — посвящен "достижению целей по расходам на оборону", то бишь раскулачиванию наиболее богатеньких членов, которые много лет упорно уклонялись от выделения на военные нужды пресловутых двух процентов от ВВП.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 09:32
В США раскрыли, как Украина может спровоцировать войну России и НАТО
Понятно, что первыми в очереди на жертвоприношение стоят поляки и прочие восточноевропейцы. Но нет сомнений, что у Штатов далекоидущие планы в отношении и Западной Европы. А с учетом успехов Вашингтона по подчинению тамошних элит и направлению этих стран по откровенно самоубийственному пути планы американцев по очередной в истории отправке Старого Света в мясорубку на Восточном фронте могут и реализоваться.
 
АвторыЕвропаРоссияБрюссельНАТОВооруженные силы УкраиныВашингтон (город)СШААмерика
 
 
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