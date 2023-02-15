https://ria.ru/20230215/minirovanie-1852135381.html
ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко
ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 15.02.2023
ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко
Украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики минируют территорию и даже тела сослуживцев, сообщил РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:49
2023-02-15T12:49
2023-02-15T12:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики минируют территорию и даже тела сослуживцев, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его информации, российские войска продолжают наступление в районе Кременной. "Они (украинские войска – ред.) отходят там. Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов для того, чтобы наши военнослужащие подорвались – эвакуационные бригады", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852088737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, кременная, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко
Марочко заявил, что ВСУ, отступая под Кременной, минируют тела сослуживцев