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ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/minirovanie-1852135381.html
ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко
ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 15.02.2023
ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко
Украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики минируют территорию и даже тела сослуживцев, сообщил РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:49
2023-02-15T12:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики минируют территорию и даже тела сослуживцев, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его информации, российские войска продолжают наступление в районе Кременной. "Они (украинские войска – ред.) отходят там. Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов для того, чтобы наши военнослужащие подорвались – эвакуационные бригады", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, кременная, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:49 15.02.2023
 
ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко

Марочко заявил, что ВСУ, отступая под Кременной, минируют тела сослуживцев

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики минируют территорию и даже тела сослуживцев, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его информации, российские войска продолжают наступление в районе Кременной.
"Они (украинские войска – ред.) отходят там. Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов для того, чтобы наши военнослужащие подорвались – эвакуационные бригады", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
Здание в центре Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
10:21Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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