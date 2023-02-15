https://ria.ru/20230215/minirovanie-1852135381.html

ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко

ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 15.02.2023

ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко

Украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики минируют территорию и даже тела сослуживцев, сообщил РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:49

2023-02-15T12:49

2023-02-15T12:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики минируют территорию и даже тела сослуживцев, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его информации, российские войска продолжают наступление в районе Кременной. "Они (украинские войска – ред.) отходят там. Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов для того, чтобы наши военнослужащие подорвались – эвакуационные бригады", - сказал Марочко в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852088737.html

луганская народная республика

кременная

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

луганская народная республика, кременная, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины