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Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против метеоритов - РИА Новости, 15.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852058303.html
Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против метеоритов
Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против метеоритов - РИА Новости, 15.02.2023
Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против метеоритов
Систему обороны от космической угрозы, способную сбить представляющий опасность болид, человечество создаст уже в XXI веке, заявил РИА Новости астроном, старший РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:38
2023-02-15T03:38
наука
общество
челябинская область
институт космических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Систему обороны от космической угрозы, способную сбить представляющий опасность болид, человечество создаст уже в XXI веке, заявил РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Десять лет назад назад, 15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тысячах зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысячи человек. Экономический ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей. "Конечно, сдвинуть с места, например, 10-метровый болид – это тяжело, и для этого нужно обнаруживать его за длительное время. Такие идеи есть, но сколько до реализации остается, я не знаю... В XXI веке, конечно, будет. За ближайшие 80 лет, я думаю, придумают", - ответил Угольников на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852057374.html
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общество, челябинская область, институт космических исследований, российская академия наук
Наука, Общество, Челябинская область, Институт космических исследований, Российская академия наук
03:38 15.02.2023
 
Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против метеоритов

Олег Угольников: человечество создаст космическую ПВО от метеоритов до конца столетия

© Depositphotos.com / ratpack2Астероиды в атмосфере Земли
Астероиды в атмосфере Земли - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Depositphotos.com / ratpack2
Астероиды в атмосфере Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Систему обороны от космической угрозы, способную сбить представляющий опасность болид, человечество создаст уже в XXI веке, заявил РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
Десять лет назад назад, 15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тысячах зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысячи человек. Экономический ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей.
След падения предположительно космического объекта в районе города Сатки Челябинской области. 2013 год - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
03:14Наука
В РАН объяснили, можно ли было предсказать падение Челябинского метеорита
"Конечно, сдвинуть с места, например, 10-метровый болид – это тяжело, и для этого нужно обнаруживать его за длительное время. Такие идеи есть, но сколько до реализации остается, я не знаю... В XXI веке, конечно, будет. За ближайшие 80 лет, я думаю, придумают", - ответил Угольников на соответствующий вопрос.
 
НаукаОбществоЧелябинская областьИнститут космических исследованийРоссийская академия наук
 
 
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