https://ria.ru/20230215/meteorit-1852058303.html

Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против метеоритов

Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против метеоритов - РИА Новости, 15.02.2023

Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против метеоритов

Систему обороны от космической угрозы, способную сбить представляющий опасность болид, человечество создаст уже в XXI веке, заявил РИА Новости астроном, старший РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:38

2023-02-15T03:38

2023-02-15T03:38

наука

общество

челябинская область

институт космических исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Систему обороны от космической угрозы, способную сбить представляющий опасность болид, человечество создаст уже в XXI веке, заявил РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Десять лет назад назад, 15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тысячах зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысячи человек. Экономический ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей. "Конечно, сдвинуть с места, например, 10-метровый болид – это тяжело, и для этого нужно обнаруживать его за длительное время. Такие идеи есть, но сколько до реализации остается, я не знаю... В XXI веке, конечно, будет. За ближайшие 80 лет, я думаю, придумают", - ответил Угольников на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230215/meteorit-1852057374.html

челябинская область

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общество, челябинская область, институт космических исследований, российская академия наук