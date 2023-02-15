https://ria.ru/20230215/meteorit-1852057374.html

В РАН объяснили, можно ли было предсказать падение Челябинского метеорита

В РАН объяснили, можно ли было предсказать падение Челябинского метеорита - РИА Новости, 15.02.2023

В РАН объяснили, можно ли было предсказать падение Челябинского метеорита

Падение Челябинского метеорита не предсказали бы и в 2023 году, но технологии близки к этому, заявил РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:14

2023-02-15T03:14

2023-02-15T10:38

наука

общество

челябинская область

чебаркуль

челябинск

институт космических исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Падение Челябинского метеорита не предсказали бы и в 2023 году, но технологии близки к этому, заявил РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Десять лет назад назад, 15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в семи тысячах зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысячи человек. Экономический ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей. "За 10 лет уменьшился порог размера астероида, который мы можем увидеть издалека. Челябинский метеорит и сейчас остается чуть меньше, чем этот порог. Будет метеорит крупнее — его обнаружат заранее", — сказал Угольников. По его словам, с развитием технологий минимальные размеры болидов, которые возможно заметить до того, как они войдут в атмосферу, постепенно снижаются. Самый большой кусок Челябинского метеорита — более 600 килограммов — извлекли из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.

https://ria.ru/20230131/meteor-1848762754.html

https://ria.ru/20230201/kometa-1849076269.html

челябинская область

чебаркуль

челябинск

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общество, челябинская область, чебаркуль, челябинск, институт космических исследований, российская академия наук